В Беларуси отмечается День пограничника

Военнослужащие в зеленых фуражках охраняют около двух тысяч километров госграницы. Под их контролем и участок со странами ЕС, который одновременно – внешняя граница Союзного государства и стран СНГ. Белорусские рубежи и общая союзная граница считаются одними из самых безопасных и охраняемых в мире.

Праздничные мероприятия проходят во всех соединениях и частях погранслужбы Беларуси. По традиции они начались с возложения цветов к памятникам и обелискам.

В Минске к монументу на площади Победы пришли ветераны и военные. Они возложили цветы и венки к Вечному огню и почтили память погибших в Великой Отечественной минутой молчания.

К слову, свой профессиональный праздник пограничники отмечают в 17 раз.

Игорь Рачковский, председатель Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:

С 95-го года стали праздновать его официально. И, конечно, за это хочется сказать слова благодарности главе государства. И пожелать всем удачи, здоровья и всего самого хорошего. Чтобы над нашей границей всегда светило солнце и контрольно-следовая полоса не знала следов нарушителя границы.

Николай Кохан, председатель Белорусского союза ветеранов органов пограничной службы:

Граница определяет территорию, на которой осуществляется суверенитет. Наше молодое государство имеет свой суверенитет, свою территориальную целостность, и пограничники ее оберегают и защищают.

А на острове «Мужества и скорби» почтили память погибших в Афганистане. Военные и ветераны афганской войны возложили венки к мемориалу погибших воинов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

За время боевых действий в Афганистане пограничники потеряли 518 человек, 34 из них – белорусы.

Александр Боечко, заместитель начальника главного управления государственного пограничного комитета Республики Беларусь:

Как и другие воины, интернационалисты защищали нашу родину в свое время в Афганистане. Стали барьером на пути наркотиков, бандитизма. Они имеют полное право, чтобы их почитали.

С профессиональным праздником командование, личный состав, ветеранов органов пограничной службы Беларуси поздравил Президент Александр Лукашенко. «Сегодня в систему охраны государственной границы активно внедряются новейшие технологии и принципы управления. Но оплотом пограничной безопасности остаются люди, те, кто ежедневно выходит на охрану белорусских рубежей», – отметил в поздравлении глава государства и пожелал пограничникам крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в служении родной Беларуси.