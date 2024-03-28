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В Беларуси открылась мастерская при ТЦСОН. Как в стране вовлекают инвалидов в трудовую деятельность?

28 марта 2024 17:17
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Теплые встречи, интересный досуг и самореализация. Люди с инвалидностью хотят быть активными участниками общественной жизни. Защита интересов этой категории граждан является одним из основных приоритетов социальной политики государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент подчеркивает, наша страна единственная на постсоветском пространстве, где сохранили предприятия и учреждения, поддерживающие инвалидов. Люди с ограниченными возможностями могут работать. Для этого есть все условия.

Александра Ходюкова продолжит тему.

В Беларуси открылась мастерская при ТЦСОН. Как в стране вовлекают инвалидов в трудовую деятельность?-1

Производство хоть и небольшое, но особенное: с акцентом на трудовую адаптацию инвалидов II группы. Мастерская открылась на базе территориального центра социального обслуживания населения Верхнедвинского района около года назад. Это совместный проект с градообразующим предприятием по выпуску пластмассовых изделий.

Подробности в сюжете.

В Беларуси открылась мастерская при ТЦСОН. Как в стране вовлекают инвалидов в трудовую деятельность?-4

Для людей с инвалидностью отделение стало не только местом теплых встреч и интересного досуга, но и площадкой для самореализации. Сегодня более 120 человек занимаются соломоплетением, деревообработкой, садоводством, изготавливают сувенирную продукцию в пяти реабилитационно-трудовых мастерских.

В Беларуси открылась мастерская при ТЦСОН. Как в стране вовлекают инвалидов в трудовую деятельность?-7

Татьяна Никифорова, заведующий отделением социальной реабилитации инвалидов Верхнедвинского ТЦСОН:
За прошлый год от реализации данной продукции мы заработали около трех тысяч рублей. На нее мы оборудовали доступную среду в отделении. Были закуплены направляющие, таблички со шрифтом Брайля, речевые информаторы.

Выгода от работы трудовой мастерской двойная. Предприятие получило дополнительные трудовые ресурсы и увеличило объем выпуска продукции.

В Беларуси открылась мастерская при ТЦСОН. Как в стране вовлекают инвалидов в трудовую деятельность?-10

Сергей Громадко, директор предприятия по выпуску пластмассовых изделий:
За прошлый год у нас собраны этими людьми – инвалидами – 163 тысячи прищепок. Это примерно 60 % от общего объема прищепок, который мы собираем.

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # общество # Александра Ходюкова

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