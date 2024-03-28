В Беларуси открылась мастерская при ТЦСОН. Как в стране вовлекают инвалидов в трудовую деятельность?

Теплые встречи, интересный досуг и самореализация. Люди с инвалидностью хотят быть активными участниками общественной жизни. Защита интересов этой категории граждан является одним из основных приоритетов социальной политики государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент подчеркивает, наша страна единственная на постсоветском пространстве, где сохранили предприятия и учреждения, поддерживающие инвалидов. Люди с ограниченными возможностями могут работать. Для этого есть все условия. Александра Ходюкова продолжит тему.

Производство хоть и небольшое, но особенное: с акцентом на трудовую адаптацию инвалидов II группы. Мастерская открылась на базе территориального центра социального обслуживания населения Верхнедвинского района около года назад. Это совместный проект с градообразующим предприятием по выпуску пластмассовых изделий. Подробности в сюжете.

Для людей с инвалидностью отделение стало не только местом теплых встреч и интересного досуга, но и площадкой для самореализации. Сегодня более 120 человек занимаются соломоплетением, деревообработкой, садоводством, изготавливают сувенирную продукцию в пяти реабилитационно-трудовых мастерских.

Татьяна Никифорова, заведующий отделением социальной реабилитации инвалидов Верхнедвинского ТЦСОН:

За прошлый год от реализации данной продукции мы заработали около трех тысяч рублей. На нее мы оборудовали доступную среду в отделении. Были закуплены направляющие, таблички со шрифтом Брайля, речевые информаторы. Выгода от работы трудовой мастерской двойная. Предприятие получило дополнительные трудовые ресурсы и увеличило объем выпуска продукции.