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В Беларуси объявлено штормовое предупреждение. Ожидается до 30 градусов мороза

22 января 2010 13:13
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К Беларуси подступает антициклон с Финского залива.

Температура пойдет дальше в минус. Уже завтра ночью на востоке страны будет до 28 мороза, а в воскресенье местами – до 30. Днем – от 16 до 23 градусов.

ГАИ просит водителей по возможности воздержаться от поездок.

Медики предупреждают о возможных травмах при длительном пребывании на морозе. В случае обморожения не рекомендуется заниматься самолечением, а немедленно обратиться к медикам. Крайне опасно в холода злоупотреблять алкоголем. Большинство пациентов, которые попали в морозные дни на больничные койки, были в состоянии опьянения.

# общество

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