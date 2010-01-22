В Беларуси объявлено штормовое предупреждение. Ожидается до 30 градусов мороза

К Беларуси подступает антициклон с Финского залива.

Температура пойдет дальше в минус. Уже завтра ночью на востоке страны будет до 28 мороза, а в воскресенье местами – до 30. Днем – от 16 до 23 градусов.

ГАИ просит водителей по возможности воздержаться от поездок.

Медики предупреждают о возможных травмах при длительном пребывании на морозе. В случае обморожения не рекомендуется заниматься самолечением, а немедленно обратиться к медикам. Крайне опасно в холода злоупотреблять алкоголем. Большинство пациентов, которые попали в морозные дни на больничные койки, были в состоянии опьянения.