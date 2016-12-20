В Беларуси обсуждается законопроект о запрете посещения стадионов буйным фанатам

Новости Беларуси. Слишком «активные» спортивные болельщики в Беларуси могут потерять право посещать соревнования. Соответствующий законопроект обсуждали 20 декабря в Палате представителей. Документ призван, прежде всего, защитить спокойствие фанатов, пришедших на стадион поддержать любимую команду.

Законопроект объединил позиции МВД, футбольного сообщества, а также итоги общественного обсуждения.

Если документ будет принят, болельщики-хулиганы не смогут посещать спортивные мероприятия на протяжении трех лет.

Причем наказание будет касаться всех видов соревнований: футбольный фанат на хоккейный матч также прийти не сможет.

А выявлять тех, кому проход на спортивную арену запрещен, будут, в том числе, и по фото – паспорт с собой брать не придется, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Роман Мельник, начальник Главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД Республики Беларусь:

Предусмотрено ведение открытого списка, который в том числе будет официально вывешен на сайте МВД. Формально будет указано ФИО, может быть – год рождения. Я не думаю, что это будет большое количество. Если даже взять, к примеру, Российскую Федерацию, с 2013 года у них действует аналогичный запрет.

На сегодняшний день судами по всей Российской Федерации принято 43 решения о запрете.

Валентин Миневич, председатель постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Республки Беларусь:

Главное, на что нацелен наш проект – усиление защиты прав болельщиков, прежде всего. Человек, пришедший на спортивную арену, на спортивный объект, на конкретное мероприятие должен получить максимум того удовольствия, которое гарантировано после приобретения билета на посещение такого мероприятия.