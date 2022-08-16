В Беларуси назначены новые вице-премьер и управляющий делами Президента

Новости Беларуси. Кадровые назначения Президента. В Беларуси новые вице-премьер и управляющий делами Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Иванов обратился к главе государства с просьбой рассмотреть его ходатайство о переходе на другую работу. Глава государства данную просьбу поддержал. Варианты применения его опыта и знаний на ином важном направлении будут рассмотрены в самое ближайшее время после улучшения состояния здоровья.

Управделами Президента возглавил Юрий Назаров, который до 16 августа в должности заместителя премьер-министра курировал вопросы развития машиностроения, нефтехимии, деревообработки, науки. Занимал должность заместителя управляющего в 2010-2013 годах. Глубоко владеет спецификой производственных и экономических процессов этой многопрофильной структуры.