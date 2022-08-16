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В Беларуси назначены новые вице-премьер и управляющий делами Президента

16 августа 2022 19:59
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Новости Беларуси. Кадровые назначения Президента. В Беларуси новые вице-премьер и управляющий делами Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Беларуси назначены новые вице-премьер и управляющий делами Президента-1

Валерий Иванов обратился к главе государства с просьбой рассмотреть его ходатайство о переходе на другую работу. Глава государства данную просьбу поддержал. Варианты применения его опыта и знаний на ином важном направлении будут рассмотрены в самое ближайшее время после улучшения состояния здоровья.  

В Беларуси назначены новые вице-премьер и управляющий делами Президента-4

Управделами Президента возглавил Юрий Назаров, который до 16 августа в должности заместителя премьер-министра курировал вопросы развития машиностроения, нефтехимии, деревообработки, науки. Занимал должность заместителя управляющего в 2010-2013 годах. Глубоко владеет спецификой производственных и экономических процессов этой многопрофильной структуры.  

В Беларуси назначены новые вице-премьер и управляющий делами Президента-7

Должность вице-премьера не будет оставаться вакантной. Ее займет министр промышленности Петр Пархомчик, который более 13 лет возглавлял флагман промышленного комплекса Беларуси БелАЗ. Он в курсе всех поручений и требований главы государства, выполнение которых будет курировать на новом посту.  

# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Петр Пархомчик # Юрий Назаров # Валерий Иванов # Александр Лукашенко # Фотофакт

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