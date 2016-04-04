В Беларуси начали штрафовать за пиратские материалы - штраф до 8,5 миллионов рублей

Новости Беларуси. До 8,5 миллионов рублей за пиратские материалы. С 4 апреля в Беларуси увеличивается ответственность за распространение и размещение в интернете нелицензионных аудио- и видеоматериалов.

Контроль в первую очередь ужесточается над теми, кто занимается подобной деятельностью с коммерческой целью. Например, продает нелегальное программное обеспечение либо берет деньги за скачивание пиратских копий фильмов и музыки. Обычных пользователей, к примеру, за размещение в социальных сетях аналогичных материалов, привлекать к ответственности не будут, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Погоский, заместитель начальника главного управления по борьбе с экономическими преступлениями Министерства внутренних дел Республики Беларусь:

Чисто теоретически, возможно, конечно, привлечение студента к административной ответственности, который скачал фильм или мелодию и передал другим. Потому что в чистом виде есть распространение, то есть использование с целью распространения. Но это только формальный признак. Фактически я далек от мысли, что такие случаи у нас будут в практике в ближайшие 5-10 лет.