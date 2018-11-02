В Беларуси могут запретить фотографировать людей без их согласия
Новости Беларуси. В Беларуси могут запретить фотографировать или снимать на видео людей без их согласия,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инициаторами стали общественный совет при Министерстве внутренних дел Беларуси и республиканская коллегия адвокатов.
Для примера, сейчас любой гражданин может снять на мобильный телефон общение с сотрудником ГАИ, смонтировать и выложить в интернет.
В коллегии адвокатов считают, что в таком случае использование изображения гражданина без его согласия является вторжением в частную жизнь, а также нарушением права на личную тайну. Это относится и к съёмкам всех правоохранителей при исполнении своих обязанностей.
Игорь Шуневич, министр внутренних дел Беларуси:
Общественный совет выступает с рядом инициатив, в том числе законодательных. Я эти законодательные инициативы изучил и считаю их вполне обоснованными и грамотными, актуальными сегодняшнему дню.
Конституционный суд Беларуси рассмотрел, как в гражданском законодательстве регулируется вопрос «использования и охраны изображения гражданина» и в итоге пришёл к выводу, что правовой дефект есть, и стоит внести изменения в Гражданский кодекс.