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В Беларуси могут ввести запрет на ввоз семян мака, не соответствующих ГОСТу

04 марта 2011 14:51
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Согласно нормам, они не должны содержать сорные примеси: стебли, коробочки и т.д. Ведь именно из неочищенного мака изготавливают опиаты.

Запретные меры разработают таможенные органы стран участниц Таможенного союза. В минувшем году в Беларуси три раза изменялся список запрещённых к обороту наркотиков. Внесено более полусотни новых видов особо опасных веществ. Это значительно помогло борьбе с распространением курительных смесей. В ближайшее время список пополнят ещё 25 позиций, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Наша страна остаётся лидером по выявлению и запрету новых наркотиков. За прошлый год было перекрыто около пятидесяти каналов переправки в нашу страну опасных веществ.

Антониус Брук, представитель ООН/ПРООН в Республике Беларусь:
Беларусь делает все от нее зависящее для того, чтобы повысить контроль и управление своими границами. Разумеется, нельзя полностью перекладывать ответственность за охрану границ на эту республику. Потому что при создании Таможенного союза границы между Казахстаном, Россией и Беларусью становятся максимально прозрачными. И, соответственно, такого же рода мероприятия и проекты по повышению потенциала должны реализоваться и на территории России, и Казахстана.

# общество

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