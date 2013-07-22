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В Беларуси гораздо меньше факторов, вызывающих стресс у граждан, чем у государств-соседей

22 июля 2013 17:06
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Новости Беларуси. В Беларуси гораздо меньше факторов, вызывающих стресс у граждан, чем у государств-соседей. Такие данные обнародовало американское агентство экономической информации Блумберг. При составлении своего нового рейтинга для 74 стран его аналитики опирались на такие важнейшие характеристики, как продолжительность жизни, экономика и социальное неравенство, уровни занятости, преступности, коррупции и экологических проблем.

И, согласно сложным расчетам и простым наблюдениям, наименее спокойно обстоят дела в Нигерии, ЮАР и Сальвадоре. При этом у России по стресс-тесту Блумберга 25 место, Латвия — 34, а Литва - 38. Беларусь на «комфортном», 41 месте, а замыкают рейтинг скандинавы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Достопримечательности

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