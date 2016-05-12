Новости Беларуси. В Беларуси будут готовить больше педагогов, медиков и рабочих. Увеличен набор в вузы и ссузы на востребованные экономикой специальности. Так, в педагогическом университете имени Максима Танка откроют 4 новые специальности. Еще по одной — в технологическом университете и Академии МВД. В университете физической культуры впервые открыт набор по направлению «шахматы»

К слову, всего в этом году вузы планируют принять 63 тысячи абитуриентов, колледжи и лицеи — более 50 тысяч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вадим Богуш, первый заместитель министра образования Республики Беларусь:

Несколько увеличены цифры набора в медицинские колледжи. Потому что есть определенная прогнозная потребность в медперсонале. Еще по педагогическим специальностям. По дошкольному и начальному образованию. То, что касается сокращения, то это несколько строительных специальностей. Это в основном связано с прогнозируемой ситуацией на рынке труда.