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В Беларуси 470 женщин и 88 мужчин перешагнули 100-летний рубеж, а одна женщина – 115-й

12 августа 2011 07:13
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Таким образом, на 1 июля 2011 года число жителей, отпраздновавших свой сотый День рождения, составляет 558 человек, сообщает БелТА.

110-летний рубеж в Беларуси перешагнули исключительно женщины (11 человек). А вот жительница Минской области отпраздновала уже 115-й День рождения.

По числу долгожителей традиционно лидирует Гродненская область. В данном регионе проживает 127 человек в возрасте старше 100 лет. Второе место занимает Брестская область (86), третье – Минская (84). Далее следуют Гомельская область (81 долгожитель), Витебская (69) и Могилевская (56).

Стоит отметить, что в Минске проживает наименьшее количество человек в возрасте 100 лет и старше, несмотря на большую численность населения.

# общество # Белоруссия

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