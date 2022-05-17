В Беларуси 17 мая пройдут электронные ярмарки вакансий для помощи студентам в поиске работы

Данная услуга значительно сокращает период поиска работы и сближает соискателя и нанимателя. Все вакансии доступны на едином сайте. Там же можно уточнить, когда и в каком регионе пройдет онлайн ярмарка вакансий. На ней соискатели получат электронную консультацию, ознакомятся с режимом, условиями и оплатой труда, смогут задать интересующие вопросы и направить резюме, чтобы затем попасть на собеседование уже в режиме реального времени.