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В Беларуси 17 мая пройдут электронные ярмарки вакансий для помощи студентам в поиске работы

17 мая 2022 08:40
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Новости Беларуси. В преддверии летних каникул содействие в поиске работы студентам, учащимся и школьникам оказывают службы занятости. 17 мая по всей стране развернется серия электронных ярмарок вакансий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Беларуси 17 мая пройдут электронные ярмарки вакансий для помощи студентам в поиске работы -1

Данная услуга значительно сокращает период поиска работы и сближает соискателя и нанимателя. Все вакансии доступны на едином сайте. Там же можно уточнить, когда и в каком регионе пройдет онлайн ярмарка вакансий. На ней соискатели получат электронную консультацию, ознакомятся с режимом, условиями и оплатой труда, смогут задать интересующие вопросы и направить резюме, чтобы затем попасть на собеседование уже в режиме реального времени.  

# Работа # общество # Фотофакт

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