В Беларусь из теплых краев возвращаются дикие гуси

Один из представителей этого вида – серый гусь – для фауны республики птица редкая. Орнитологи даже объявили 2009-й – годом этого уникального пернатого.

Обитает он чаще всего на зарастающих озерах и болотах. А вот житель Кобринского района на собственном подворье создал настоящее гусиное царство. И большинство его обитателей – серые дикие гуси.

Рукотворное гусиное царство – дело жизни орнитолога Николая Раковского. Душой прикипел к крылатым еще в детстве. Затем поступил на биологический факультет. Окончив, много работал. Однажды принес домой странные яйца. Так и началась в деревне Березно эра серого гуся. Правда, родственники орнитолога не сразу приобщились к хобби. И долго привыкали к гусиным трелям. Теперь всей семьей заботятся о необычном птичьем хозяйстве. Естественно, ни одно торжество не обходится без яичницы.

Изучить повадки птиц на подворье Раковских часто приезжают орнитологи со всей страны. Ведь так близко пообщаться с водоплавающими в природе невозможно. Обитает птица на зарастающих озерах, болотах и других открытых угодьях. Большая часть гнездовий – в Брестской и Витебской областях. Потому и выбрали серого гуся главной птицей этого года в Беларуси. Акция направлена на то, чтобы привлечь внимание к проблемам водоплавающих.

Серый гусь – для фауны Беларуси – вид редкий, а потому – требует особой заботы и внимания. Но Николай Николаевич уверен: для диких гусей его подворье всегда уютный дом, тихий и безопасный.