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В «Багратионе» сражались 5 тысяч школьников

25 июня 2009 09:09
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>«Операция «Багратион» – на виртуальных полях сражения. Сегодня в Минске стартует финал республиканского конкурса по компьютерной игре-стратегии.

Он проходит в преддверии празднования 65-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. В отборочных этапах участвовали более 5 тысяч школьников. Но в финал вышли только 28 лучших.

«Операция Багратион» - первая компьютерная игра, созданная на тему освобождения Беларуси. Ее уровень высоко интеллектуален и помогает молодежи изучать историю Родины с помощью новых технологий.

Так, например, участникам компьютерных баталий, необходимо знать, на каком расстоянии поражает цель „Катюша“, какие средства применяются при противотанковой обороне и какую позицию занимают отдельные части при наступлении.

Церемония закрытия и награждение победителя состоится 28 июня.

# общество # Hi-Tech

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