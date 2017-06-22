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В 7 километрах от Минска построят первый жилой квартал клубного типа

22 июня 2017 16:08
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Новости Беларуси. В 7 километрах от Минска стартовало строительство первого жилого квартала клубного типа.

Почти 1000 апартаментов будет сдана в течение ближайших 2,5 лет,

сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 7 километрах от Минска построят первый жилой квартал клубного типа-1

Старт продаж в уникальном приморском квартале намечен на 1 июля.

Новый тип жилья совмещает черты многоквартирного дома и коттеджа.

Так называемые урбан-виллы. Квартиры на выбор: от 40-метровых студий с готовым ремонтом до полноценных пентхаусов с выходом на крышу.

По мнению застройщика, компании «А-100 Девелопмент», которая создала Новую Боровую,

в первую очередь в приморский квартал Пирс поедут минские айтистартаперы, а также люди, которые ценят уединение.

В 7 километрах от Минска построят первый жилой квартал клубного типа-4

Светлана Шевлик, директор группы компаний «А-100 Девелопмент»:
Мы рассчитываем на то, что нашими клиентами станут молодые, активные, прогрессивные люди, люди, которые ценят качество, люди, которые ценят настоящий комфорт, люди, которые знают, как живут в Европе и понимают все преимущества такого формата жилья.

# общество # Фотофакт # Строительство # Светлана Шевлик

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