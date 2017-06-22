В 7 километрах от Минска построят первый жилой квартал клубного типа

в первую очередь в приморский квартал Пирс поедут минские айтистартаперы, а также люди, которые ценят уединение.

Так называемые урбан-виллы. Квартиры на выбор: от 40-метровых студий с готовым ремонтом до полноценных пентхаусов с выходом на крышу.

Светлана Шевлик, директор группы компаний «А-100 Девелопмент»:

Мы рассчитываем на то, что нашими клиентами станут молодые, активные, прогрессивные люди, люди, которые ценят качество, люди, которые ценят настоящий комфорт, люди, которые знают, как живут в Европе и понимают все преимущества такого формата жилья.