В 2020 году более 300 квартир построят в Молодечненском районе, из них 200 – для многодетных семей

Новости Беларуси. Более 300 квартир в 2020 году возведут в Молодечненском районе. 200 из них получат многодетные семьи, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Также совсем скоро в городе появится здание нового ЗАГСа, он расположится возле Центральной площади. Его возведение начнется в 2021 году. Там же будет находиться и служба «Одно окно» Молодечненского райисполкома. Позаботились в городе и о молодом поколении.

Татьяна Рыбак, начальник отдела управления капитального строительства Молодечненского района:

Планируется строительство долгожданного социального объекта в микрорайоне «Восточный» города Молодечно – детский сад и начальная школа на 471 место. Планируется к вводу к сентябрю 2021 года.

Еще один долгожданный объект для жителей Молодечно – библиотека. В эксплуатацию ее введут в 2021 году.