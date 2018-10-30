В 2019 годы белорусы будут трудиться меньше, чем в предыдущее годы

Новости Беларуси. Стало известно как, а вернее, сколько по времени будем работать в следующем году , сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В стране установили расчетную норму. Процесс этот ежегодный. Показатель нанимателям нужен для корректировки численности работников и продолжительности рабочего дня в соответствии с графиками. Итак, на пятидневной рабочей неделе

нужно будет трудиться меньше, чем в предыдущие годы, – 2008 часов. На шестидневке тоже не перетрудимся – 2016 часов. Также мало по времени мы работали только в 2013 году.

Больше новостей экономики читайте здесь.