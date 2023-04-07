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Узнаете о происхождении названия городов. Какие развивающие книги можно почитать ребёнку?

07 апреля 2023 12:36
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Виктор Круковский, автор книги:
За последние три года у меня вышло три книги. Первой была книга краеведческих сказок «Почему меня так зовут?». Откуда пошли названия Орши, Минска, Борисова, предместий Минска? Почитайте, вы узнаете о своем городе больше, о своей деревне, о своем микрорайоне.

Узнаете о происхождении названия городов. Какие развивающие книги можно почитать ребёнку?-1

Эта книга сначала называлась «Аняшкины сказки», потому что были написаны моей внучке Аняше. Но решили, что для читателей будет важнее сделать открытие. «15 открытий сделать не хотите ли?» Что такое дикий кот, ящерица? Что такое лягушка? И как они взаимодействуют, дружат или не дружат – все в этой книжке. Почитаете и узнаете замечательные открытия.

Узнаете о происхождении названия городов. Какие развивающие книги можно почитать ребёнку?-4

Энциклопедия юного буквоведа рассказывает в сказках, как родились буквы. Начало рождения было в Финикии, затем была Индия, а из Индии арабы перенесли на весь белый свет. Читайте книги – это самое интересное занятие из всех, которые можно придумать. Очень интересные иллюстрации в каждой книжке. Они привлекают внимание, они добрые. Так что читателю будет интересно и рассматривать, и читать. Читать эти книги дети могут с родителями. Родителям тоже будет интересно, откуда появились буквы, названия городов. Рассуждать вместе с детьми – это самое полезное занятие, потому что родители должны научить детей не только читать, а думать, это самое главное в этом чтении.

# Белорусская литература # общество # Виктор Круковский # Фотофакт

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