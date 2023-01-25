Уже принято свыше 200 звонков. Работу горячей линии КГК по вопросам ЖКХ продлили

Новости Беларуси. Продолжает работу горячая линия Комитета госконтроля по вопросам соблюдения сроков и качества выполнения заявок, направленных в службу 115, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже принято свыше 200 звонков. Большинство из них касаются несвоевременного обеспечения капитального и текущего ремонта улично-дорожной сети, а также некачественной уборки подъездов и дворов. Есть вопросы и к освещенности улиц в сельской местности. После обработки всех поступивших обращений они будут направлены местным властям для принятия незамедлительных мер.

Владимир Бондарь, заместитель начальника главного управления – начальник управления контроля жилищно-коммунального хозяйства КГК:

Значительно увеличилось количество обращений, заявок, которые исполняются с нарушением срока, либо сроки исполнения, по которым переносится. Поэтому было принято решение в Комитете госконтроля провести эту горячую линию, чтобы максимально собрать необходимую информацию, проанализировать ее. И на ее основе потом принять решение о том, чтобы внести необходимые корректировки, возможно, даже в законодательство, но в первую очередь в регламент работы службы 115.