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Уже принято свыше 200 звонков. Работу горячей линии КГК по вопросам ЖКХ продлили

25 января 2023 13:33
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Новости Беларуси. Продолжает работу горячая линия Комитета госконтроля по вопросам соблюдения сроков и качества выполнения заявок, направленных в службу 115, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Уже принято свыше 200 звонков. Работу горячей линии КГК по вопросам ЖКХ продлили-1

Уже принято свыше 200 звонков. Большинство из них касаются несвоевременного обеспечения капитального и текущего ремонта улично-дорожной сети, а также некачественной уборки подъездов и дворов. Есть вопросы и к освещенности улиц в сельской местности. После обработки всех поступивших обращений они будут направлены местным властям для принятия незамедлительных мер.  

Уже принято свыше 200 звонков. Работу горячей линии КГК по вопросам ЖКХ продлили-4

Владимир Бондарь, заместитель начальника главного управления – начальник управления контроля жилищно-коммунального хозяйства КГК:  
Значительно увеличилось количество обращений, заявок, которые исполняются с нарушением срока, либо сроки исполнения, по которым переносится. Поэтому было принято решение в Комитете госконтроля провести эту горячую линию, чтобы максимально собрать необходимую информацию, проанализировать ее. И на ее основе потом принять решение о том, чтобы внести необходимые корректировки, возможно, даже в законодательство, но в первую очередь в регламент работы службы 115.  

Уже принято свыше 200 звонков. Работу горячей линии КГК по вопросам ЖКХ продлили-7

В связи с большим количеством звонков Комитет государственного контроля принял решение о продлении горячей линии до ближайшей пятницы, 27 января. Обратится можно по короткому номеру 191.  

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# Комитет госконтроля # общество # Владимир Бондарь # Фотофакт

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