Уже помогают волонтёры. Белорусский полевой госпиталь продолжает работу в Алеппо

До этого он долгое время был в осаде террористов. Сирия уже несколько лет находится в состоянии гражданской войны и люди лишены квалифицированной медицинской помощи. Теперь ее оказывают наши военные врачи. Многим из них уже приходилось работать в разных, в том числе экстремальных, условиях в составе миротворческой миссии ООН в Ливане. Теперь вот Сирия. Жители Алеппо не только приходят на прием, но всячески помогают белорусским специалистам. У них уже появились и волонтеры из числа местных.