Уже помогают волонтёры. Белорусский полевой госпиталь продолжает работу в Алеппо

Белорусский полевой госпиталь продолжает работу в Алеппо. Сирийский город пострадал от землетрясения, которое случилось 20 дней назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Белорусский полевой госпиталь продолжает работу в Алеппо. Сирийский город пострадал от землетрясения, которое случилось 20 дней назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
До этого он долгое время был в осаде террористов. Сирия уже несколько лет находится в состоянии гражданской войны и люди лишены квалифицированной медицинской помощи. Теперь ее оказывают наши военные врачи. Многим из них уже приходилось работать в разных, в том числе экстремальных, условиях в составе миротворческой миссии ООН в Ливане. Теперь вот Сирия. Жители Алеппо не только приходят на прием, но всячески помогают белорусским специалистам. У них уже появились и волонтеры из числа местных.
Абдул Хафиз, житель Алеппо (Сирия):
До начала войны у нас все было в порядке. Все хорошо. После землетрясения, как говорят, нехорошо.
Напомним, 16 февраля в Сирию из Беларуси вылетели 45 военных медиков. Туда командированы лучшие хирурги, реаниматологи, травматологи, терапевты и другие специалисты.
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