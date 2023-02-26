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Уже помогают волонтёры. Белорусский полевой госпиталь продолжает работу в Алеппо

26 февраля 2023 10:19
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Белорусский полевой госпиталь продолжает работу в Алеппо. Сирийский город пострадал от землетрясения, которое случилось 20 дней назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже помогают волонтёры. Белорусский полевой госпиталь продолжает работу в Алеппо-1

До этого он долгое время был в осаде террористов. Сирия уже несколько лет находится в состоянии гражданской войны и люди лишены квалифицированной медицинской помощи. Теперь ее оказывают наши военные врачи. Многим из них уже приходилось работать в разных, в том числе экстремальных, условиях в составе миротворческой миссии ООН в Ливане. Теперь вот Сирия. Жители Алеппо не только приходят на прием, но всячески помогают белорусским специалистам. У них уже появились и волонтеры из числа местных.

Уже помогают волонтёры. Белорусский полевой госпиталь продолжает работу в Алеппо-4

Абдул Хафиз, житель Алеппо (Сирия):
До начала войны у нас все было в порядке. Все хорошо. После землетрясения, как говорят, нехорошо.

Уже помогают волонтёры. Белорусский полевой госпиталь продолжает работу в Алеппо-7

Напомним, 16 февраля в Сирию из Беларуси вылетели 45 военных медиков. Туда командированы лучшие хирурги, реаниматологи, травматологи, терапевты и другие специалисты.

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# Беларусь-Сирия # общество # Фотофакт

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