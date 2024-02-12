Уже 35 лет выходит на сцену Большого театра. Интервью с народным артистом Беларуси Василием Ковальчуком

Василий Ковальчук, народный артист Беларуси:

Силы от того, что я в таком прекрасном театре, в таком прекрасном коллективе работаю. Я с молодежью, с ними я чувствую себя моложе. И силы появляются, и энергия. Хочется работать. Когда я выхожу на сцену и меня зритель одаривает аплодисментами, это тоже много значит. Чувствуешь, что ты нужен, востребован, люди хотят тебя слушать.

В школе я спел «Орленка» и получил за это книгу Стивенсона «Остров сокровищ». Это была моя первая награда. Но самое начало было, когда мама меня водила в церковь, я пел и слушал священника. В школе меня поставили в хор. Дебютный спектакль мой был во Львове в театре, я спел Зарецкого в Онегине.