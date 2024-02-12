Прямой эфир

Уже 35 лет выходит на сцену Большого театра. Интервью с народным артистом Беларуси Василием Ковальчуком

12 февраля 2024 08:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Голос длиной в 80 лет. Свой юбилей отметил Василий Васильевич Ковальчук – народный артист Беларуси. Ровно 35 лет он выходит на сцену Большого театра страны.

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Василий Ковальчук, народный артист Беларуси.

Дмитрий Потапович, ведущий:
Где вы берете силы? В чем секрет?

Уже 35 лет выходит на сцену Большого театра. Интервью с народным артистом Беларуси Василием Ковальчуком-1

Василий Ковальчук, народный артист Беларуси:
Силы от того, что я в таком прекрасном театре, в таком прекрасном коллективе работаю. Я с молодежью, с ними я чувствую себя моложе. И силы появляются, и энергия. Хочется работать. Когда я выхожу на сцену и меня зритель одаривает аплодисментами, это тоже много значит. Чувствуешь, что ты нужен, востребован, люди хотят тебя слушать.

В школе я спел «Орленка» и получил за это книгу Стивенсона «Остров сокровищ». Это была моя первая награда. Но самое начало было, когда мама меня водила в церковь, я пел и слушал священника. В школе меня поставили в хор. Дебютный спектакль мой был во Львове в театре, я спел Зарецкого в Онегине.

Подробности в видео.

# Интервью # общество # Василий Ковальчук # Дмитрий Потапович # Юрий Царёв # Юлия Самусенко

Другие новости рубрики

Все новости
Вадим Елфимов: «Трамп расчистил себе дорогу из офиса республиканцев прямо в Белый дом»
12 февраля 2024 08:10

Вадим Елфимов: «Трамп расчистил себе дорогу из офиса республиканцев прямо в Белый дом»

По делу палача Хатыни Катрюка допросят свидетелей
12 февраля 2024 07:48

По делу палача Хатыни Катрюка допросят свидетелей

«Неделя Китая» начинается в БГУ
12 февраля 2024 07:09

«Неделя Китая» начинается в БГУ