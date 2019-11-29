«Увидел, как с 11-го этажа упало полотенце». Пятиклассник спас от пожара двух минчан

Новости Беларуси. Взрослый поступок маленького ребёнка. Пятиклассник из 209-й средней школы Илья Матук предотвратил трагедию, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Увидев горящую квартиру на Есенина он оказался единственным, кто вызвал МЧС. Благодаря небезразличию два человека, которые находились в охваченном огнём помещении, остались живы.

Еще накануне осенних каникулам с друзьями Илья шёл по улице Есенина. И вдруг перед ними упал горящий предмет.