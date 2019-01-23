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Утверждена схема озеленённых территорий Минска, где нельзя строить: дворы и частные сады не включены

23 января 2019 11:41
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Кажется, новостью про очередную минскую застройку уже никого не удивишь. То и дело в СМИ появляется информация про расширение городских джунглей и добавление новых многоэтажных проектов.

Утверждена схема озеленённых территорий Минска, где нельзя строить: дворы и частные сады не включены-1

При этом о судьбе растений и деревьев на месте будущей постройки, как правило, не сообщалось. Но так было раньше. В начале года впервые утвердили схему озеленённых территорий столицы.

Это та же карта Минска, только уже с чётко определёнными общественными зонами, на которых есть насаждения.

Утверждена схема озеленённых территорий Минска, где нельзя строить: дворы и частные сады не включены-4

Ольга Верамей, заместитель председателя Комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома:
Поскольку у нас сейчас цифровой мир, необходимо определить точные границы этих территорий, чтобы не было вопросов ни у инвесторов, ни у граждан: где земельные участки находятся, в какой части города, к какой зоне относятся и, соответственно, являются ли они бульваром, сквером, парком, лесопарком или городским лесом.

Для каждого из 9 районов города специалисты разработали свой план существующих и перспективных зелёных зон.

Утверждена схема озеленённых территорий Минска, где нельзя строить: дворы и частные сады не включены-7

Все участки, которые отмечены на карте бирюзовым цветом, уже рассматриваются в градостроительных проектах и в будущем вполне могут стать новым местом отдыха и прогулок для жителей. Расчётный срок реализации, к слову, 5 лет. Но и это ещё не всё.

Утверждена схема озеленённых территорий Минска, где нельзя строить: дворы и частные сады не включены-10

Юлия Федюшко, главный архитектор проектов УП «Минскградо»:
Есть резервные территории, которые при разработке, при дальнейшем проектировании могут стать парками и скверами, но сегодня это просто пустыри.

Чтобы схема увидела свет, понадобилось примерно полтора года. Проект пилотный, а потому много времени ушло на разного рода согласования.

Зато теперь ни один застройщик уже не сможет просто так вырубить деревья, которые раньше формально нигде не числились.

Утверждена схема озеленённых территорий Минска, где нельзя строить: дворы и частные сады не включены-13

Юлия Федюшко:
Застройщик, когда придёт в комитет архитектуры получать техническое задание, ему дадут границы парка, сквера или бульвара, которые примыкают к его участку, и заступить за эту границу он не сможет, делая свой проект.

В тоже время на карте отмечены далеко не все зелёные зоны Минска.

Под защиту градостроительного кадастра по-прежнему не попадают дворовые территории, частные сады или, например, растущие вдоль кольцевой ели.

Утверждена схема озеленённых территорий Минска, где нельзя строить: дворы и частные сады не включены-16

В процессе подготовки схему выносили на общественное обсуждение. Схожие проекты разрабатывают уже в нескольких районных центрах и областных городах Беларуси. Оно и не удивительно. Ведь именно сейчас, в век стремительной урбанизации, так важно сохранить те зелёные оазисы жизни в каменных джунглях Синеокой.

# Озеленение # общество # Ольга Верамей # Юлия Федюшко

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