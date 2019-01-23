Утверждена схема озеленённых территорий Минска, где нельзя строить: дворы и частные сады не включены

Кажется, новостью про очередную минскую застройку уже никого не удивишь. То и дело в СМИ появляется информация про расширение городских джунглей и добавление новых многоэтажных проектов.

При этом о судьбе растений и деревьев на месте будущей постройки, как правило, не сообщалось. Но так было раньше. В начале года впервые утвердили схему озеленённых территорий столицы. Это та же карта Минска, только уже с чётко определёнными общественными зонами, на которых есть насаждения.

Ольга Верамей, заместитель председателя Комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома:

Поскольку у нас сейчас цифровой мир, необходимо определить точные границы этих территорий, чтобы не было вопросов ни у инвесторов, ни у граждан: где земельные участки находятся, в какой части города, к какой зоне относятся и, соответственно, являются ли они бульваром, сквером, парком, лесопарком или городским лесом. Для каждого из 9 районов города специалисты разработали свой план существующих и перспективных зелёных зон.

Все участки, которые отмечены на карте бирюзовым цветом, уже рассматриваются в градостроительных проектах и в будущем вполне могут стать новым местом отдыха и прогулок для жителей. Расчётный срок реализации, к слову, 5 лет. Но и это ещё не всё.

Юлия Федюшко, главный архитектор проектов УП «Минскградо»:

Есть резервные территории, которые при разработке, при дальнейшем проектировании могут стать парками и скверами, но сегодня это просто пустыри. Чтобы схема увидела свет, понадобилось примерно полтора года. Проект пилотный, а потому много времени ушло на разного рода согласования. Зато теперь ни один застройщик уже не сможет просто так вырубить деревья, которые раньше формально нигде не числились.

Юлия Федюшко:

Застройщик, когда придёт в комитет архитектуры получать техническое задание, ему дадут границы парка, сквера или бульвара, которые примыкают к его участку, и заступить за эту границу он не сможет, делая свой проект. В тоже время на карте отмечены далеко не все зелёные зоны Минска. Под защиту градостроительного кадастра по-прежнему не попадают дворовые территории, частные сады или, например, растущие вдоль кольцевой ели.