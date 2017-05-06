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Концерт и подарки от министра обороны: в драмтеатре Белорусской Армии чествовали ветеранов

06 мая 2017 12:37
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Новости Беларуси. В канун 9 мая ветеранов чествовали от имени Министерства обороны.

В Драмтеатре Белорусской Армии состоялся торжественный прием.

В адрес участников Великой Отечественной звучали слова благодарности за героизм и самоотверженность, проявленные в годы войны. Душевный концерт и подарки на память лично от министра обороны получили десятки заслуженных людей. Нынешние воины также говорили о традициях белорусской армии и необходимости сохранять память о героях той войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Концерт и подарки от министра обороны: в драмтеатре Белорусской Армии чествовали ветеранов-1

# общество # Фотофакт # День Победы 2017

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