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Условный противник бросит авангард своих войск на Осиповичский полигон: учение «Запад-2017» выходит на финишную прямую

18 сентября 2017 08:01
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Новости Беларуси. Учение «Запад-2017» выходит на финишную прямую. 18 сентября войска Беларуси и России продолжат отрабатывать совместную защиту важных государственных объектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

К тому же в этот день ожидаются самые интенсивные учебные бои на Осиповичском полигоне.

Туда условный противник бросит авангард своих войск. Однако и силы союзного государства подготовили ответный удар.

Условный противник бросит авангард своих войск на Осиповичский полигон: учение «Запад-2017» выходит на финишную прямую-1

Олег Белоконев, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь – заместитель министра обороны Республики Беларусь:
Часть подразделений из состава сил специальных операций, войск западного, северо-западного оперативного командования продолжают блокирование и усиление государственной границы в целях недопущения дальнейшего прорыва и увеличения деструктивного элемента на нашей территории.

Напоминаем, что закончится учение «Запад-2017» 20 сентября.

До конца месяца и белорусские, и российские подразделения вернутся в места постоянной дислокации.

# общество # Военные учения # Беларусь-Россия # Фотофакт # Олег Белоконев # Вооруженные силы Республики Беларусь # Учения «Запад-2017»

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