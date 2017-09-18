Условный противник бросит авангард своих войск на Осиповичский полигон: учение «Запад-2017» выходит на финишную прямую

Новости Беларуси. Учение «Запад-2017» выходит на финишную прямую. 18 сентября войска Беларуси и России продолжат отрабатывать совместную защиту важных государственных объектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ
К тому же в этот день ожидаются самые интенсивные учебные бои на Осиповичском полигоне.
Туда условный противник бросит авангард своих войск. Однако и силы союзного государства подготовили ответный удар.
Олег Белоконев, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь – заместитель министра обороны Республики Беларусь:
Часть подразделений из состава сил специальных операций, войск западного, северо-западного оперативного командования продолжают блокирование и усиление государственной границы в целях недопущения дальнейшего прорыва и увеличения деструктивного элемента на нашей территории.
Напоминаем, что закончится учение «Запад-2017» 20 сентября.
До конца месяца и белорусские, и российские подразделения вернутся в места постоянной дислокации.