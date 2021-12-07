«Условия уникальные». В Могилёве скоро появится современный детский сад

Новости Беларуси. С окнами до самого пола и в скандинавском стиле. В Могилеве подходит к завершению строительство современного детского сада, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инновационная стройка развернулась в молодежном микрорайоне, где до этого остро ощущалась нехватка дошкольных учреждений. Новый детский сад – это совместный инвестиционный проект города и словенской компании. Здание из готовых каркасных изделий не совсем типичное. Например, в группах не предусмотрены межкомнатные перегородки, а площадь актового зала можно увеличить с помощью стен-трансформеров.

Жанна Санарова, заведующая детским садом:

Условия, действительно, этого учреждения необычные, условия уникальные. И мне бы, конечно, хотелось создать такой коллектив единомышленников, педагогов, которые направили бы все усилия на разностороннее развитие детей, обязательно на развитие их мышления. Очень хочется создать и предоставить родителям по их запросам спектр интересных услуг. Мы над этим сейчас работаем, и я уверена, что у нас это получится.