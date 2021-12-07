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«Условия уникальные». В Могилёве скоро появится современный детский сад

07 декабря 2021 09:28
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Новости Беларуси. С окнами до самого пола и в скандинавском стиле. В Могилеве подходит к завершению строительство современного детского сада, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Условия уникальные». В Могилёве скоро появится современный детский сад-1

Инновационная стройка развернулась в молодежном микрорайоне, где до этого остро ощущалась нехватка дошкольных учреждений. Новый детский сад – это совместный инвестиционный проект города и словенской компании. Здание из готовых каркасных изделий не совсем типичное. Например, в группах не предусмотрены межкомнатные перегородки, а площадь актового зала можно увеличить с помощью стен-трансформеров.  

«Условия уникальные». В Могилёве скоро появится современный детский сад-4

Жанна Санарова, заведующая детским садом:  
Условия, действительно, этого учреждения необычные, условия уникальные. И мне бы, конечно, хотелось создать такой коллектив единомышленников, педагогов, которые направили бы все усилия на разностороннее развитие детей, обязательно на развитие их мышления. Очень хочется создать и предоставить родителям по их запросам спектр интересных услуг. Мы над этим сейчас работаем, и я уверена, что у нас это получится.  

«Условия уникальные». В Могилёве скоро появится современный детский сад-7

Новый детский сад рассчитан на 200 мест, а это 10 групп. Внутренние работы подходят к завершению. Свои двери дошкольное учреждение откроет в начале 2022 года.  

# Дошкольные учреждения # общество # Жанна Санарова # Фотофакт

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