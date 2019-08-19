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Урну с пламегасителем установили на Жилуновича в Минске

19 августа 2019 19:23
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Новости Беларуси. Безопасная новинка. На улице Жилуновича установили урну с пламегасителем, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Урну с пламегасителем установили на Жилуновича в Минске -1

Особо прочные мусорные контейнеры – проект пилотный. Сейчас администрация района работает над дизайнерским решением новых урн.

Контейнеры закупают в добавок к уже имеющимся, это позволит обезопасить улицы от непредвиденных возгораний. Установить новые мусорные баки в ближайшее время планируют на осветительных матчах вдоль Партизанского проспекта.

Урну с пламегасителем установили на Жилуновича в Минске -4

Урну с пламегасителем установили на Жилуновича в Минске -6

# Мусор # общество # Фотофакт

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