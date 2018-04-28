Управляющий делами Миноблисполкома: Многие дороги находятся не в очень хорошем состоянии. Работа в этом плане ведётся

Новости Беларуси. В Минском облисполкоме 28 апреля состоялась прямая телефонная линия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поступило около 30 звонков. Решения требовали вопросы жилищно-коммунального хозяйства. В Логойском районе еще в 2017 году планировали открыть ФАП. Но до сих пор учреждение здравоохранения так и не действует.

Жители Червенского и Минского районов также обратились к чиновнику с просьбой привести в порядок дороги местного значения.

Владимир Гуринович, управляющий делами Миноблисполкома:

К сожалению, многие дороги находятся не в очень хорошем состоянии. Работа в этом плане ведется на уровне и области, и районов. Ямочный ремонт проводится и грейдирование дорог. Где-то не успели, где-то не доехали. В первую очередь внимание уделяется дорогам более важного направления и для районов, и для области. А дороги между деревнями остаются на более позднее время. Эти проблемы будут решаться.