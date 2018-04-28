Прямой эфир

Управляющий делами Миноблисполкома: Многие дороги находятся не в очень хорошем состоянии. Работа в этом плане ведётся

28 апреля 2018 16:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минском облисполкоме 28 апреля состоялась прямая телефонная линия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Управляющий делами Миноблисполкома: Многие дороги находятся не в очень хорошем состоянии. Работа в этом плане ведётся-1

Поступило около 30 звонков. Решения требовали вопросы жилищно-коммунального хозяйства. В Логойском районе еще в 2017 году планировали открыть ФАП. Но до сих пор учреждение здравоохранения так и не действует.

Управляющий делами Миноблисполкома: Многие дороги находятся не в очень хорошем состоянии. Работа в этом плане ведётся-4

Жители Червенского и Минского районов также обратились к чиновнику с просьбой привести в порядок дороги местного значения.

Управляющий делами Миноблисполкома: Многие дороги находятся не в очень хорошем состоянии. Работа в этом плане ведётся-7

Владимир Гуринович, управляющий делами Миноблисполкома:
К сожалению, многие дороги находятся не в очень хорошем состоянии. Работа в этом плане ведется на уровне и области, и районов. Ямочный ремонт проводится и грейдирование дорог. Где-то не успели, где-то не доехали. В первую очередь внимание уделяется дорогам более важного направления и для районов, и для области. А дороги между деревнями остаются на более позднее время. Эти проблемы будут решаться.

Управляющий делами Миноблисполкома: Многие дороги находятся не в очень хорошем состоянии. Работа в этом плане ведётся-10

Решить некоторые проблемы смогли уже во время диалога. К другим вопросам обещают вернуться в течение месяца.

# общество # Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # Фотофакт # Владимир Гуринович

Другие новости рубрики

Все новости
Президент Беларуси требует принять жёсткие меры по борьбе с пьянством
28 апреля 2018 15:55

Президент Беларуси требует принять жёсткие меры по борьбе с пьянством

28 апреля. Что было: Оснований для роста цен нет/ Белорусы хранят в валюте более 6 миллиардов долларов/ Неудачный воришка туй/
28 апреля 2018 14:56

28 апреля. Что было: Оснований для роста цен нет/ Белорусы хранят в валюте более 6 миллиардов долларов/ Неудачный воришка туй/

«Быть не бесполезной обществу». Молодёжь занималась благоустройством в Студенческой деревне
28 апреля 2018 14:41

«Быть не бесполезной обществу». Молодёжь занималась благоустройством в Студенческой деревне