Уникальный экодворик в Минске: 30 видов лекарственных растений и уголок отдыха с книжной полкой

Экологическая ситуация в современных городах оставляет желать лучшего, что, конечно, не может не беспокоить жителей. И поэтому нет ничего удивительного в том, что с каждым годом количество неравнодушных горожан растет, особенно среди представителей молодого поколения.

Не так давно в одном из густонаселенных микрорайонов Минска появился экодворик – новая необычная зона отдыха. Его главная достопримечательность – экогазон.

Такому газону совершенно не требуется уход. Ведь его цель – создать для жителей района атмосферу леса или луга посреди каменных джунглей.

Екатерина Радчикова, организатор проекта:

Сейчас та растительность, которая осталась в городе, всячески угнетается, потому что в городе большое загрязнение воздуха и почвы. И, кроме того, растительность постоянно косят, вытаптывают, неправильно паркуются люди – на траве. И таким нашим небольшим проектом мы хотели привлечь внимание именно к тому, в каком состоянии сейчас находится растительность в городе.

Роль растений в городе не стоит недооценивать – они выполняю множество функций, которые для людей являются жизненно важными: очищение воздуха, уменьшение шумового загрязнения, поглощение пыли, регуляция микроклимата.

Члены команды добровольцев, которые принимали активное участие в создании первого в Минске экодворика, трудились над своим проектом в течение нескольких месяцев. Начали с разработки макета информационного стенда, где можно познакомиться с лекарственными растениями, произрастающими в нашей стране. Далее – их тщательный подбор для высадки на экогазоне, консультации со специалистами в сфере ботаники. И, наконец, высадка растений.

Екатерина Радчикова, организатор проекта:

Просто хотелось людям показать красоту нашей обычной растительности. Таких видов очень простых (ежа, ромашки, колокольчика, василька), которых мы часто просто не замечаем у себя под ногами.

На экогазоне насчитывается около 30 видов лекарственных растений. Но это далеко не все, что может порадовать жителей, чьи дома находятся рядом с экодвориком.

Активистами, которые занимались обустройством этой территории, также был организован уголок для отдыха, где установлена мебель из экологически чистых материалов, а также специальная книжная полка. Здесь много детской литературы и книг об экологии.

Екатерина Радчикова, организатор проекта:

Во многих странах есть уже такие проекты, где в городских парках на каких-то территориях не косится трава. Понятное дело, мы во всем городе не предлагаем не косить траву, потому что есть санитарные нормы. Это важно. Но многие места можно оставить и некошеными. Они выполняют очень важную экосистемную функцию. Например, водно-зеленый диаметр города вдоль нашей реки. Там вполне можно не косить траву, чтобы это был как зеленый коридор. Это очень важно в условиях города.

Новость о появление экодворика не оставила равнодушными жителей близлежащих домов.

Местные жители:

То, что у нас есть экодворик, конечно, позитивный момент. Потому что у нас во дворе очень много детей. Я думаю, что это будет им очень полезно.

Конечно, это очень хорошо. Во-первых, и дети будут видеть, что такое лекарственные растения, какие есть лекарственные растения. И, потом, это для экологии нашего дома хорошо.

Чтобы люди видели, какие разные растения в нашей стране есть.

Реализация такого проекта, как экодворик, в очередной раз доказывает: большое начинается с малого. Бережное отношение к городским растениям может спасти не только экологию , но и жизни людей, которые страдают из-за болезней, связанных с загрязнением воздуха, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.