Улучшить жизнь людей сегодня, не ожидая, что кто-то это сделает завтра: выставка «Проекты в лицах» в Несвиже

Новости Беларуси. Фотовыставка «Проекты в лицах» открылась в Несвиже на Ратушной площади. На снимках люди, а порой целые коллективы, которые проделали большую и серьезную работу – будь то помощь подопечным хосписов или проекты в области охраны природы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Мацкевич, фотохудожник:

Это героиня из проекта «Образование открывает двери». То есть девушка, находясь в местах не столь отдаленных, проходит обучение. И когда она выйдет на свободу, у нее уже будет высшее образование. Каждого героя фотохудожник Юлия Мацкевич «пропустила» через себя. Чтобы снять всех ей пришлось преодолеть более 4000 километров. Среди героев – ученые, педагоги, представители общественных организаций, студенты, осужденные и люди с инвалидностью. На лицевой стороне стенда представлены их фотографии и истории, на обратной – инфографика, рассказывающая о сроках, географии и результатах проекта.

Татьяна Алексеева, координатор по вопросам прессы и информации проектов представительства Европейского союза в Беларуси:

Выставка направлена как раз-таки на то, чтобы показать весь спектр. Показать, что независимо от того, большой проект или маленький, он важен, потому что он меняет жизнь к лучшему. И за каждым проектом стоит конкретный белорус, который это сделал. Одна цель – это улучшить жизнь, жизнь людей сегодня, сейчас, не ожидая, что кто-то это сделает завтра. Европейский союз – крупнейший в мире донор программ сотрудничества. В Беларуси ЕС финансирует проекты на сумму порядка 29 миллионов евро в год.

Один из них – «Содействие переходу Республики Беларуси к зеленой экономике», который реализуется Программой развития ООН. В рамках него для Несвижского дворцово-паркового комплекса Радзивилов закупили «зеленый» транспорт: электроавтобус, 50 велосипедов и 5 веломобилей. Проект направлен на развитие экологического туризма и пока не имеет аналогов в Беларуси.