Улучшить жизнь людей сегодня, не ожидая, что кто-то это сделает завтра: выставка «Проекты в лицах» в Несвиже
Новости Беларуси. Фотовыставка «Проекты в лицах» открылась в Несвиже на Ратушной площади. На снимках люди, а порой целые коллективы, которые проделали большую и серьезную работу – будь то помощь подопечным хосписов или проекты в области охраны природы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Юлия Мацкевич, фотохудожник:
Это героиня из проекта «Образование открывает двери». То есть девушка, находясь в местах не столь отдаленных, проходит обучение. И когда она выйдет на свободу, у нее уже будет высшее образование.
Каждого героя фотохудожник Юлия Мацкевич «пропустила» через себя.
Чтобы снять всех ей пришлось преодолеть более 4000 километров. Среди героев – ученые, педагоги, представители общественных организаций, студенты, осужденные и люди с инвалидностью. На лицевой стороне стенда представлены их фотографии и истории, на обратной – инфографика, рассказывающая о сроках, географии и результатах проекта.
Татьяна Алексеева, координатор по вопросам прессы и информации проектов представительства Европейского союза в Беларуси:
Выставка направлена как раз-таки на то, чтобы показать весь спектр. Показать, что независимо от того, большой проект или маленький, он важен, потому что он меняет жизнь к лучшему. И за каждым проектом стоит конкретный белорус, который это сделал. Одна цель – это улучшить жизнь, жизнь людей сегодня, сейчас, не ожидая, что кто-то это сделает завтра.
Европейский союз – крупнейший в мире донор программ сотрудничества.
В Беларуси ЕС финансирует проекты на сумму порядка 29 миллионов евро в год.
Один из них – «Содействие переходу Республики Беларуси к зеленой экономике»,
который реализуется Программой развития ООН. В рамках него для Несвижского дворцово-паркового комплекса Радзивилов закупили «зеленый» транспорт: электроавтобус, 50 велосипедов и 5 веломобилей. Проект направлен на развитие экологического туризма и пока не имеет аналогов в Беларуси.
Ольга Чабровская, руководитель проекта «Содействие переходу Республики Беларуси к зеленой экономике»:
Вот мы начали в январе 2015, и проект работает до конца декабря 2017. Так что фактически сейчас у нас такое благодатное время, когда мы приходим, видим – все работает, где-то органическая продукция выращивается, где-то веломобили бегают.
За два предыдущих года «Проекты в лицах» увидели жители 12 городов.
В 2017 выставка уже побывала в семи населенных пунктах. Экспозицию еще увидят жители Кобрина, Баранович и Столина.