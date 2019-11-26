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«Улучшим внутренний дизайн и коммуникации». Реконструировать Комаровский рынок будут 5 лет

26 ноября 2019 10:25
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Комаровский рынок будет реконструироваться. Работы будут вестись 5 лет. Что ожидается на выходе? Не закроют ли любимый рынок, рассказали в программе «Большой город».

Будут ли закрывать Комаровский рынок при реконструкции? 

Юрий Трущенко, глава администрации Советского района:
Реконструкция будет проходить без закрытия Комаровского рынка, поэтому она будет длиться продолжительный период.

Это основная причина, почему реконструкция будет проводиться так долго?

Юрий Трущенко:
Чтобы не закрывать рынок, чтобы соблюсти какие-то технологические процессы, так как есть работы, которые можно выполнять только летом, есть работы, которые можно выполнить и зимой. Для того, чтобы эта вся технология была соблюдена и люди этого особо не заметили, выбран именно такой промежуток времени и плюс финансовые средства равномерно распределены, все это запланировано. Поэтому через пять лет мы существенно преобразим и улучшим Комаровский рынок.

«Улучшим внутренний дизайн и коммуникации». Реконструировать Комаровский рынок будут 5 лет-1

Небольшой опрос был проведен у обычных прохожих: как бы они хотели изменить Комаровку?

Покупатели:
Чтобы можно было попить кофе, посидеть и посмотреть на Минск. Чтобы можно было сделать здесь какую-то витрину и люди смогли сесть, отдохнуть и проанализировать, что купили.

«Улучшим внутренний дизайн и коммуникации». Реконструировать Комаровский рынок будут 5 лет-4

Нормально все. Я помню старый рынок, по сравнению с тем, который был...

«Улучшим внутренний дизайн и коммуникации». Реконструировать Комаровский рынок будут 5 лет-7

Комаровка остается местом, где продукты все равно самые свежие, самые дешевые и самые вкусные, приходится даже ехать с другого конца города.

Это здание старое уже, желательно его уже реконструировать. Хотелось бы, чтобы было побольше всяких магазинчиков. Очень удобно здесь все покупать.

«Улучшим внутренний дизайн и коммуникации». Реконструировать Комаровский рынок будут 5 лет-10

Мне кажется, прилавки нужно сделать более современными.

Если бы еще было больше места для продавцов, какие-то отдельные места для питания, для продажи цветов, овощей, потому что иногда не все можно найти. 

«Улучшим внутренний дизайн и коммуникации». Реконструировать Комаровский рынок будут 5 лет-13

Как минимум, здесь не хватает безналичного расчета. Чтобы мясные ряды не так сильно пересекались с кондитерскими.

«Улучшим внутренний дизайн и коммуникации». Реконструировать Комаровский рынок будут 5 лет-16

Как вы думаете, чего не хватает рынку? Какой будет Комаровка?

Юрий Трущенко:
Комаровка останется Комаровкой, останется прямой контакт покупателя с продавцами, широчайший спектр продукции, который там есть на сегодняшний день, мы улучшим микроклимат. В этом году улучшили входную группу, улучшим внутренний дизайн и какие-то коммуникации. Все будет направлено на то, чтобы удобнее и комфортное продавцам продавать, а покупателям покупать соответствующую продукцию. Никаких глобальных изменений не произойдет.

# Строительство # общество # Юрий Трущенко # Фотофакт # общество

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