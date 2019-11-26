«Улучшим внутренний дизайн и коммуникации». Реконструировать Комаровский рынок будут 5 лет
Комаровский рынок будет реконструироваться. Работы будут вестись 5 лет. Что ожидается на выходе? Не закроют ли любимый рынок, рассказали в программе «Большой город».
Будут ли закрывать Комаровский рынок при реконструкции?
Юрий Трущенко, глава администрации Советского района:
Реконструкция будет проходить без закрытия Комаровского рынка, поэтому она будет длиться продолжительный период.
Это основная причина, почему реконструкция будет проводиться так долго?
Юрий Трущенко:
Чтобы не закрывать рынок, чтобы соблюсти какие-то технологические процессы, так как есть работы, которые можно выполнять только летом, есть работы, которые можно выполнить и зимой. Для того, чтобы эта вся технология была соблюдена и люди этого особо не заметили, выбран именно такой промежуток времени и плюс финансовые средства равномерно распределены, все это запланировано. Поэтому через пять лет мы существенно преобразим и улучшим Комаровский рынок.
Небольшой опрос был проведен у обычных прохожих: как бы они хотели изменить Комаровку?
Покупатели:
Чтобы можно было попить кофе, посидеть и посмотреть на Минск. Чтобы можно было сделать здесь какую-то витрину и люди смогли сесть, отдохнуть и проанализировать, что купили.
Нормально все. Я помню старый рынок, по сравнению с тем, который был...
Комаровка остается местом, где продукты все равно самые свежие, самые дешевые и самые вкусные, приходится даже ехать с другого конца города.
Это здание старое уже, желательно его уже реконструировать. Хотелось бы, чтобы было побольше всяких магазинчиков. Очень удобно здесь все покупать.
Мне кажется, прилавки нужно сделать более современными.
Если бы еще было больше места для продавцов, какие-то отдельные места для питания, для продажи цветов, овощей, потому что иногда не все можно найти.
Как минимум, здесь не хватает безналичного расчета. Чтобы мясные ряды не так сильно пересекались с кондитерскими.
Как вы думаете, чего не хватает рынку? Какой будет Комаровка?
Юрий Трущенко:
Комаровка останется Комаровкой, останется прямой контакт покупателя с продавцами, широчайший спектр продукции, который там есть на сегодняшний день, мы улучшим микроклимат. В этом году улучшили входную группу, улучшим внутренний дизайн и какие-то коммуникации. Все будет направлено на то, чтобы удобнее и комфортное продавцам продавать, а покупателям покупать соответствующую продукцию. Никаких глобальных изменений не произойдет.