«Улучшим внутренний дизайн и коммуникации». Реконструировать Комаровский рынок будут 5 лет

Комаровский рынок будет реконструироваться. Работы будут вестись 5 лет. Что ожидается на выходе? Не закроют ли любимый рынок, рассказали в программе «Большой город».

Будут ли закрывать Комаровский рынок при реконструкции?

Юрий Трущенко, глава администрации Советского района:

Реконструкция будет проходить без закрытия Комаровского рынка, поэтому она будет длиться продолжительный период.

Это основная причина, почему реконструкция будет проводиться так долго?

Юрий Трущенко:

Чтобы не закрывать рынок, чтобы соблюсти какие-то технологические процессы, так как есть работы, которые можно выполнять только летом, есть работы, которые можно выполнить и зимой. Для того, чтобы эта вся технология была соблюдена и люди этого особо не заметили, выбран именно такой промежуток времени и плюс финансовые средства равномерно распределены, все это запланировано. Поэтому через пять лет мы существенно преобразим и улучшим Комаровский рынок.