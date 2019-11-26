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«На основании этой инспекции мы составили планы». Советский район на воздушном шаре осмотрел глава администрации

26 ноября 2019 09:56
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Недавно Советский район на воздушном шаре осмотрел глава администрации. Что удалось разглядеть, узнали в программе «Большой город».

Юрий Трущенко, глава администрации Советского района:
Это был первый опыт инспекции с помощью воздушного шара. Разглядеть удалось, потому что шар поднимается постепенно. Вылет был из парка Дружбы народов и высота набирается достаточно медленными темпами, можно все рассмотреть, шар поднимался на уровне до 600 м, соответственно, были видны и те стороны, где мы достигли определенных успехов в плане наведения порядка, в плане посадки зеленых насаждений и, конечно, были видны некоторые недостатки.

Какие вы увидели недостатки? 

Юрий Трущенко:
Где-то было видно, что еще нужно досадить деревья, где-то – кустарники, где-то оказалась небольшая несанкционированная свалка, поэтому часть из этих недостатков устранена. На основании этой инспекции мы составили планы на текущий и на следующий год для того, чтобы привести максимально весь район в порядок.

«На основании этой инспекции мы составили планы». Советский район на воздушном шаре осмотрел глава администрации-1

# общество # общество # Юрий Трущенко # Фотофакт # общество

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