Уколы красоты несут риск заработать некроз и слепоту. В каких же случаях такие процедуры полезны?

Каждой женщине хочется выглядеть молодо и красиво как можно дольше. И многие преуспевают в этом, прибегая к уколам красоты. Наталья обратилась к филлерам после двух операций на головном мозге и пластики лицевого нерва.

Наталья Бибикина:

Все мы понимаем, что есть такое понятие, как необратимые изменения. Они корректируются с помощью филлеров. Максимально выравнивается все. По крайней мере в статике это выглядит гораздо более эстетично. Мы максимально хотим выглядеть привлекательно, поэтому это та мера, которая помогает сделать образ совершеннее. Если это необходимо – да.



Сегодня, прибегнув к уколам красоты, можно не только сохранить лицо, но и решить ряд других вопросов.

Юлия Баранова, врач-косметолог:

Первый вопрос – это антиэйджинг. То есть мы работаем над омоложением либо замедлением процесса старения.

Светлана Юревич, врач-косметолог:

Еще одна серьезная группа – это филлеры так называемые. С такой методикой мы можем создавать объемы утерянные, воссоздавать контуры лица и тем самым возвращать лицу молодой вид. В инъекционной косметологии есть ряд противопоказаний. Уколы красоты не так безобидны, как кажется.

Юлия Баранова:

Самые опасные зоны на лице – зоны межбровья (глабелла), нос, носогубки и губы. Там идут сосудистые анастомозы, бывают варианты прохождения артерий, и инъекция именно гиалуроновой кислоты в эту зону может представлять опасность. Мы можем на выходе иметь некроз, слепоту как вариант. Светлана Юревич:

Инъекционная косметология – это все-таки часть медицины, и к ней нужно подходить очень серьезно, очень строго. И предварительно перед любой процедурой мы собираем серьезный анамнез, и на этом этапе идет отсев пациентов, которые не подлежат таким вмешательствам.

Уколы красоты противопоказаны людям с острыми заболеваниями, пациентам с сахарным диабетом, а также беременным и кормящим женщинам. Светлана Юревич:

Нужно обращаться к хорошему специалисту и никогда, наверное, не навязывать свое мнение, потому что здесь тоже присутствует принцип «нельзя сделать лишнее». И этот баланс лишнего и достаточного очень пограничный. Есть такие виды инъекций, как гиалуроновая кислота, биоревитализация, ботулотоксин, филлеры и нитевые методики.

Юлия Баранова:

Биоревитализация помогает сохранить качество кожи, структуру кожи, тургор, то есть молодой, красивый вид кожи. Филлеры восполняют объемы. Если же у человека гравитационный птоз и нужно «вернуть лицо на место», используются нитевые методики. Ботулотоксин применяется в случае, когда мышцы лица нужно привести в тонус.