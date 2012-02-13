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Погода в Беларуси. К выходным температура не превысит минус 6

13 февраля 2012 14:28
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Морозы пошли на убыль. Днем в республике уже от минус 8 до 15, ночью – до 20 градусов. Местами слабый туман, изморозь. На отдельных участках дорог гололедица.

Минувшие выходные оказались одними из самых холодных. В Брагине зафиксировано ночью минус 34. Однако информации об авариях на теплотрассах не поступало.

Уборка улиц от снега продолжается и со среды у коммунальщиков хлопот прибавится. В Беларуси синоптики обещают снег, метель, порывистый ветер, на дорогах возможны заносы.

К выходным температура не превысит минус 6, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Погода # Белоруссия

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