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Уголовное дело в отношении Тихановского и приближённых к нему лиц передано прокурору для направления в суд

28 апреля 2021 14:58
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Новости Беларуси. Как сообщили в Следственном комитете, уголовное дело в отношении Сергея Тихановского и приближенных к нему лиц передано прокурору для направления в суд. В качестве обвиняемых по уголовному делу проходят шесть человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уголовное дело в отношении Тихановского и приближённых к нему лиц передано прокурору для направления в суд-1

Тихановскому, Сакову и Попову инкриминируется разжигание социальной розни против представителей власти и правоохранительных органов, угрозы в адрес председателя Центризбиркома.

Уголовное дело в отношении Тихановского и приближённых к нему лиц передано прокурору для направления в суд-4

Статкевичу предъявлено обвинение в организации массовых беспорядков.

Уголовное дело в отношении Тихановского и приближённых к нему лиц передано прокурору для направления в суд-7

Действия Лосика и Цыгановича квалифицированы как разжигание социальной вражды, организация погромов, уничтожение имущества и вооруженное сопротивление.

Расследование в отношении скрывшихся обвиняемых и иных лиц продолжается.

# Следственный комитет Беларуси # общество # Сергей Тихановский # Дмитрий Саков # Артем Попов # Николай Статкевич # Игорь Лосик # Владимир Цыганович # Фотофакт

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