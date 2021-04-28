Уголовное дело в отношении Тихановского и приближённых к нему лиц передано прокурору для направления в суд
Новости Беларуси. Как сообщили в Следственном комитете, уголовное дело в отношении Сергея Тихановского и приближенных к нему лиц передано прокурору для направления в суд. В качестве обвиняемых по уголовному делу проходят шесть человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Тихановскому, Сакову и Попову инкриминируется разжигание социальной розни против представителей власти и правоохранительных органов, угрозы в адрес председателя Центризбиркома.
Статкевичу предъявлено обвинение в организации массовых беспорядков.
Действия Лосика и Цыгановича квалифицированы как разжигание социальной вражды, организация погромов, уничтожение имущества и вооруженное сопротивление.
Расследование в отношении скрывшихся обвиняемых и иных лиц продолжается.