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Удалось создать широко разветвленную цифровую сеть связи: новые образцы техники белорусской армии

21 октября 2017 12:54
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Новости Беларуси. Свыше 600 новых и модернизированных образцов средств связи поступило в 2017 году на вооружение белорусской армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возможности связистов продемонстрировали журналистам в 86 бригаде в Колодищах.

Среди представленной техники – усовершенствованные нашими специалистами комплексы подавления связи противника, разведки, уникальные разработки отечественного военпрома – «Цитрус» и «Мускат».

Удалось создать широко разветвленную цифровую сеть связи: новые образцы техники белорусской армии-1

На пространстве ОДКБ наши войска считаются самыми оснащенными.

Прошедшее учение «Запад-2017» показало, что возможности белорусов сегодня позволяют в самые сжатые сроки выполнять поставленные боевые задачи. Оперативному составу был предоставлен весь комплекс услуг: закрытая видеоконференция, передача данных, телефонная связь.

Удалось создать широко разветвленную цифровую сеть связи: новые образцы техники белорусской армии-4

Олег Мищенко, начальник связи Вооруженных Сил – начальник управления связи генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь:
В этом году самым главным испытанием для нас было учение «Запад-2017». Нам удалось создать широко разветвленную цифровую сеть связи Вооруженных Сил, которая позволила обеспечить управление на всех шести полигонах и двух участках местности, где были развернуты войска. Мы впервые в этом году создали IP-сеть между узлами связи региональной группировки войск.

Удалось создать широко разветвленную цифровую сеть связи: новые образцы техники белорусской армии-7

Сегодня с уверенностью можно говорить, что войска связи способны предоставить весь комплекс телекоммуникационных услуг и обеспечить высшему военно-политическому руководству страны управление Вооруженными Силами.

# общество # Фотофакт # Вооруженные силы Республики Беларусь # Олег Мищенко

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