«Удача в придачу»: сеть магазинов «Евроопт» разыгрывает квартиру в Минске

Новости Беларуси. Деньги, машина и квартира – любой покупатель сети магазинов «Евроопт», приобретя определенный перечень товаров, к Новому году может получить ценный подарок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К слову, уже меньше чем за год было разыграно более 2 миллионов долларов, а также несколько десятков легковых автомобилей.

Высотка в одном из новых районов столицы. Стать обладателем ее заветных квадратов может стать каждый. Не нужно копить и брать ипотеку. «Удачу в придачу» дарит «Евроопт». Достаточно лишь

сделать покупку в любом из магазинов торговой сети или в интернет-гипермаркете «Е-доставка» на сумму не менее 10 рублей.

Где один обязательно из «товаров удачи». За каждый начисляется игровой код: чем больше кодов, тем больше шансов на успех. Уверена в этом и молодая мама. Женщина с сыном в магазин не только за продуктами да игрушками пришла, но и за возможным подарком уже для всей семьи к Новому году.

Покупательница:

Недавно узнала, что «Евроопт» разыгрывает квартиры, это очень хороший шанс.

Разыгрывать квартиры среди покупателей «Евроопт» начнет с 19 ноября.

В эту же субботу, в 20 юбилейном розыгрыше игры «Удача в придачу!», назовут имена владельцев 4 новеньких автомобилей, а также обладателей более 1000 денежных призов.

Покупатели:

Очень надеюсь, что красный автомобиль в этом розыгрыше будет моим. Я его уже приметила.

Я на самом деле тоже хожу сюда с надеждой, что удача меня найдет.

Народной игре чуть меньше года. За это время сотни тысяч белорусов смогли попытать свою удачу. Причем если верить статистике, с одного кода выигрывают лишь единицы.

Все участники игры за время ее проведения туров набрали в среднем по 26 игровых кодов.

А те, кто выигрывал автомобили, демонстрировали куда более завидную настойчивость: в среднем каждый из них аккумулировал более 100 кодов! Чем их больше, тем вероятнее встреча с фортуной. А соблазн велик: деньги, машины, а теперь еще и столичная квартира.

Игорь Воробьев, директор по маркетингу сети магазинов «Евроопт»:

Мы ценим и любим наших покупателей и стремимся, чтобы покупки в наших магазинах доставляли им еще больше удовольствия. Согласитесь, ежедневные покупки могут одномоментно превратиться в подарок, и изменить вашу жизнь к лучшему – это здорово.