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Помочь вернуть рабочее состояние – как работает спортивный гипноз

12 июня 2026 16:45
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Спортивные психологи и гипнологи часто говорят о так называемых резервных возможностях человека. Речь не о сверхспособностях, а о внутреннем ресурсе, который в стрессовой ситуации оказывается недоступен спортсмену. После поражений многие теряют уверенность в себе, начинают бояться новой ошибки и фактически проигрывают еще до выхода на старт. В таких случаях задача специалиста – помочь спортсмену справиться со страхом и вернуть рабочее состояние, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Что такое эриксоновский гипноз и как он работает – рассказала тренер по НЛП

Помочь вернуть рабочее состояние – как работает спортивный гипноз-2

Владислав Аксинович, гипнолог:
Звонит человек, говорит, что мне надо консультацию с гипнологом. Мне надо лететь на соревнования, но я не могу. Я предыдущий какой-то бой свой проиграл, хочу бросить спорт, все сделать. Провел такой необычный сеанс. Он полетел буквально через несколько часов с триггером на резервные возможности. С триггером на конкретные резервные возможности на данный матч. Этот матч есть, в принципе, везде в сети. Он его просто как грушу месил.

Подробности в видео.

# Психология

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