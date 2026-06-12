Помочь вернуть рабочее состояние – как работает спортивный гипноз

Спортивные психологи и гипнологи часто говорят о так называемых резервных возможностях человека. Речь не о сверхспособностях, а о внутреннем ресурсе, который в стрессовой ситуации оказывается недоступен спортсмену. После поражений многие теряют уверенность в себе, начинают бояться новой ошибки и фактически проигрывают еще до выхода на старт. В таких случаях задача специалиста – помочь спортсмену справиться со страхом и вернуть рабочее состояние, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.
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