Учения по ликвидации последствий условного урагана прошли на Витебщине

Новости Беларуси. Работа под напряжением. На Витебщине прошли международные учения по ликвидации последствий условного урагана. По легенде, прошелся он по территории Городокского района. На помощь местным энергетикам пришли их российские коллеги. В итоге, уже через несколько часов после условной аварии электричество вновь побежало по проводам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работа под напряжением Павла Самойлова давно не напрягает. Электромонтеры, как известно, «дружат» с электричеством. Правда, дружба эта - весьма специфическая.

Электромонтеров даже, порой, приравнивают к десантникам. Работают в опасных условиях, всегда на высоте и в любое время суток готовы к марш-броску.

Вадим Гусаков, мастер предприятия «Псковэнерго» (Россия):

В основном, приходится устранять аварии в лесах, болотистая местность, где технике не пройти. Нам приходится на себе все нести: как защитные средства, так же такелаж, инструмент, необходимый для устранения данной аварии.

Накручивать километры сегодня работникам электрических сетей Беларуси и России не пришлось. Зато они восстановили километры поврежденных проводов от условного урагана. Свою энергию в восстановление энергии районной вкладывали работники электросетей, лесники и спасатели.

Александр Сивак, первый заместитель генерального директора – главный инженер государственного объединения «Белэнерго»:

Мы должны быть готовы к максимально быстрому устранению того, что поломалось, что вышло из строя. А для того, чтобы это делать быстро, нужно быть тренированным.

Олег Анфимов, заместитель главного инженера Межрегиональной сетевой компании Северо-Запада (Россия): Поскольку мы все выходцы из единой системы Советского союза, поэтому вся школа, которая была заложена, вся технология энергетики – она у нас везде едина.

Не разнится особо даже форма белорусских и российских энергетиков. В моде здесь всегда была, есть и будет – безопасность.

Андрей Ворохобов, мастер Городокского района электрических сетей:

Применяются костюмы из несгораемой ткани. Вот они нам выданы – это для защиты от электрической дуги.

Форме энергетиков, в том числе и физической, сегодня дали высокую оценку. А это значит, «повелители» электричества двух стран смогли слаженно и быстро справиться последствиями чрезвычайной ситуации. На этот раз - условной.