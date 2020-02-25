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Ученики из Слуцка представили свои научные разработки на конкурсе в России и завоевали несколько наград

25 февраля 2020 14:09
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Новости Беларуси. Научные разработки мирового значения. Ученики из Слуцка завоевали сразу несколько наград на престижных соревнованиях в России, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Елизавета Гринюк и Тимофей Стамбровский представили свои разработки по экологии и физике международному жюри.

Ученики из Слуцка представили свои научные разработки на конкурсе в России и завоевали несколько наград-1

Ученики из Слуцка представили свои научные разработки на конкурсе в России и завоевали несколько наград-3

На открытой конференции в Москве среди нескольких сотен работ школьники получили дипломы первой и второй степеней. К тому же, на Балтийском научно-инженерном конкурсе Лиза и Тимофей снова стали лучшими. Настоящий фурор произвел экономичный ветрогенератор, который можно использовать почти везде.

Ученики из Слуцка представили свои научные разработки на конкурсе в России и завоевали несколько наград-6

Тимофей Стамбровский, ученик средней школы № 11 Слуцка:
Установку можно устанавливать как на поля фильтральной электростанции, так и на крышах частных домов. Также, как вариант, можно поставить на центр трассы. Установка будет колебаться, также будет вырабатываться электричество.

Ученики из Слуцка представили свои научные разработки на конкурсе в России и завоевали несколько наград-9

Елизавета Гринюк, ученица средней школы № 11 Слуцка:
Опираясь на физические законы, мы собрали установку для проветривания помещения. Мы собирали из вторсырья. Преимущество в том, что мы ее автоматизировали, написали мобильное приложение для управления.

Сейчас изобретатели планируют усовершенствовать свои разработки. Руководство области пригласило молодежь в школу предпринимательства. Во время учебы они смогут получить дополнительную информацию от специалистов различных сфер.

Ученики из Слуцка представили свои научные разработки на конкурсе в России и завоевали несколько наград-12

# Белорусская наука # общество # Тимофей Стамбровский # Елизавета Гринюк # Фотофакт

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