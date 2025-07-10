Ярко и колоритно. Участники форума «Дети Содружества» 10 июля знакомятся с армянской культурой. В рамках тематического дня делегация этой страны представила уникальность и самобытность своего народа, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ребята из Армении оживили историю родного края. Рассказали о традициях, закружились в национальных танцах и наполнили сцену волнующими мелодиями. Главный акцент повествования – вклад страны в общую Победу над фашизмом 80 лет назад, ведь именно этой теме посвящен весь форум.

Мария Тадевосян, участница Международного форума «Дети Содружества» (Армения): Чувства перед выходом на сцену всегда переполняют нас. Иногда даже тяжело контролировать свои эмоции, свои переживания, но потом это, конечно, даже помогает. Я считаю, что сегодня мы выступили достойно и показали свою культуру, свою историю как можно лучше.

Программа дня насыщенная. От театрализованных постановок до интерактивов. Ребята из Армении обучали участников проекта письму, народным песням и танцам. Это позволило ребятам из стран СНГ не только ближе познакомиться с культурой другой страны, но и найти общие корни и ценности. Эстафету культурных презентаций примет 10 июля делегация Казахстана.

Данила Глевицкий, участник Международного форума «Дети Содружества»:

Форум очень интересный. Настолько масштабных мероприятий в моей жизни еще не было. Армянская культура очень многообразна. Меня впечатлили их танцы, песни. У них все веселое. Огромное разнообразие в культуре, у них даже разнообразие в истории. У них были и периоды спада, и периоды процветания, периоды роста. То есть все у них довольно-таки интересно.

Форум «Дети Содружества» помогает укреплять дружбу и взаимопонимание между молодежью стран СНГ. Эстафету культурных презентаций приняла сегодня и делегация Казахстана.