У вас мирная страна, родителям спокойно, когда мы здесь: студенты из Туркменистана о Беларуси

Новости Беларуси. «Часы дружбы» прошли 4 апреля в столичных ВУЗах. Во встречах с руководством Министерства образования и дипкорпуса участвовали белорусские и туркменские студенты. Идея проведения таких встреч озвучена президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым во время визита в эту страну Александра Лукашенко.

Прочные связи в сфере образования между нашими странами налажены уже давно, однако сейчас появилось новое перспективное направление.

Белорусские ВУЗы начали подготовку специалистов для работы на Гарлыкском горно-обогатительном комбинате.

За этим «часом дружбы» – годы выстраивания отношений между Беларусью и Туркменистаном во всех сферах. Об успешном развитии приоритетнейшего из направлений, образования, красноречивее всего говорят цифры.

Вадим Богуш, первый заместитель министра образования Республики Беларусь:

Из почти 9 тысяч граждан Туркменистана, которые проходят обучение в Республике Беларусь, около 8 тысяч – это учащиеся ВУЗов. Мы планируем также развивать сотрудничество и с точки зрения подготовки специалистов среднего звена.

Айза Кулиева, студентка факультета международных отношений Белорусского Государственного университета:

Нужно выделить уровень образования, во-вторых – ценовое соотношение с другими государствами. Здесь много наших, туркмен, а это уж облегчает нам жизнь за границей, когда мы все вместе, ну и спокойствие.

Спокойная страна и родителям спокойно, когда мы здесь.

Как итог, юристы, медики, дипломаты, филологи – это неполный перечень специальностей, освоенных студентами из Туркменистана в нашей стране.