Минобразования: Беларусь будет готовить специалистов для Гарлыкского горно-обогатительного комбината

Новости Беларуси. «Часы дружбы» проходят 4 апреля в столичных ВУЗах. В них принимают участие белорусские и туркменские студенты. Идея проведения таких встреч была озвучена президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым во время визита в эту страну Александра Лукашенко.

Так, 4 апреля со студентами медуниверситета общался первый замминистра образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.