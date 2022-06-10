«У вас цветы, у них – велосипеды». Как не превратить тамбур в чулан? Анонс ток-шоу «Большой город»
Новости Беларуси. Нас не угонят: в столице только в 2022 году за кражу велосипедов возбудили 112 уголовных дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как обезопасить свой двухколесный транспорт, сколько стоит велопарковка во дворе? И как не превратить тамбур в чулан? Об этом и не только пойдет речь в ток-шоу «Большой город».
Включайте СТВ 12 июня в 10:00.
Кручу-верчу педали на чужом велосипеде.
Одно хищение фактически в день совершается.
Чтобы не было беды: под надежной защитой.
Это тросовые, это ленточные велозамки и цепные велозамки.
И как разборки с соседями оборачиваются захватом лестничной площадки и, по итогу, штрафом.
У вас цветы, у них – велосипеды. Давайте уберем все.
Обсудим самые заметные новости мегаполиса.
Мужчина в центре столицы выгуливал лису на поводке.
Минчанин украл 100 литров бензина и стал фигурантом уголовного дела.
И все о том, как разнообразить выходные.
Пойдем со мной, посмотрим, что там интересного.
Расскажем легко о важном. Смотрите в это воскресение, 12 июня, в 10:00.