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«У вас цветы, у них – велосипеды». Как не превратить тамбур в чулан? Анонс ток-шоу «Большой город»

10 июня 2022 13:02
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Новости Беларуси. Нас не угонят: в столице только в 2022 году за кражу велосипедов возбудили 112 уголовных дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как обезопасить свой двухколесный транспорт, сколько стоит велопарковка во дворе? И как не превратить тамбур в чулан? Об этом и не только пойдет речь в ток-шоу «Большой город».  

Включайте СТВ 12 июня в 10:00.  

Кручу-верчу педали на чужом велосипеде.  

«У вас цветы, у них – велосипеды». Как не превратить тамбур в чулан? Анонс ток-шоу «Большой город»-1

Одно хищение фактически в день совершается.  

Чтобы не было беды: под надежной защитой.  

«У вас цветы, у них – велосипеды». Как не превратить тамбур в чулан? Анонс ток-шоу «Большой город»-4

Это тросовые, это ленточные велозамки и цепные велозамки.  

И как разборки с соседями оборачиваются захватом лестничной площадки и, по итогу, штрафом.  

«У вас цветы, у них – велосипеды». Как не превратить тамбур в чулан? Анонс ток-шоу «Большой город»-7

У вас цветы, у них – велосипеды. Давайте уберем все.  

Обсудим самые заметные новости мегаполиса.  

«У вас цветы, у них – велосипеды». Как не превратить тамбур в чулан? Анонс ток-шоу «Большой город»-10

Мужчина в центре столицы выгуливал лису на поводке.  

«У вас цветы, у них – велосипеды». Как не превратить тамбур в чулан? Анонс ток-шоу «Большой город»-13

Минчанин украл 100 литров бензина и стал фигурантом уголовного дела.  

И все о том, как разнообразить выходные.

«У вас цветы, у них – велосипеды». Как не превратить тамбур в чулан? Анонс ток-шоу «Большой город»-16

Пойдем со мной, посмотрим, что там интересного.  

«У вас цветы, у них – велосипеды». Как не превратить тамбур в чулан? Анонс ток-шоу «Большой город»-19

Расскажем легко о важном. Смотрите в это воскресение, 12 июня, в 10:00.  

# Велосипед # общество # Кристина Сущеня # Илона Волынец # Карина Верховцева # Фотофакт

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