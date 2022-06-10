«У вас цветы, у них – велосипеды». Как не превратить тамбур в чулан? Анонс ток-шоу «Большой город»

Новости Беларуси. Нас не угонят: в столице только в 2022 году за кражу велосипедов возбудили 112 уголовных дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как обезопасить свой двухколесный транспорт, сколько стоит велопарковка во дворе? И как не превратить тамбур в чулан? Об этом и не только пойдет речь в ток-шоу «Большой город». Включайте СТВ 12 июня в 10:00. Кручу-верчу педали на чужом велосипеде.

Одно хищение фактически в день совершается. Чтобы не было беды: под надежной защитой.

Это тросовые, это ленточные велозамки и цепные велозамки. И как разборки с соседями оборачиваются захватом лестничной площадки и, по итогу, штрафом.

У вас цветы, у них – велосипеды. Давайте уберем все. Обсудим самые заметные новости мегаполиса.

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