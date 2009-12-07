У православных бизнесменов появился небесный покровитель

Преподобный Иосиф Волоцкий объявлен небесным покровителем православного предпринимательства и хозяйствования.

Просьба о наречении небесного покровителя хозяйственной деятельности исходила от экспертного совета «Экономика и этика» при предстоятеле Русской православной церкви. Со своей стороны Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил эту инициативу, сообщает NEWSru.com.

Преподобный Иосиф Волоцкий (в миру Иоанн Санин, 1440-1515) вошел в историю как ревностный поборник православия и защитник церковного и государственного единства в борьбе с ересями и церковными расколами, один из вдохновителей учения о Святой Руси как преемнице и хранительнице древнего вселенского благочестия. Не менее известна его хозяйственная деятельность, имевшая целью укрепление церковного авторитета и влияния в общественных делах, расширение материальных возможностей Церкви для совершения дел милосердия.