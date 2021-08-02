Помощник министра обороны: практически все родители хотят, чтобы ребята пришли и отслужили

Новости Беларуси. 2 августа, в День десантников и сил спецопераций, в ток-шоу «По существу» обсудили престиж службы в Беларуси. В студии собрались люди, представляющие разные блоки системы национальной безопасности. Их всех объединяет одно – верное служение Родине.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Призыв – это такая штука, которая нам досталась со времен распада Советского Союза, когда призыв – это нехорошо для многих мам, студентов. Сейчас я начал слышать о том, что после августа многие захотели пойти служить. Леонид Касинский, помощник министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах – начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Беларуси:

Отношение родителей очень изменилось. Практически все родители, когда встречаешься, изучаешь их мнение, хотят, чтобы ребята пришли и отслужили. Они понимают, что здесь они станут настоящими гражданами своей страны, станут мужчинами.

Алена Сырова, СТВ:

Получается, эти августовские события показали наши силовые структуры в деле. Максим Литвинский, заместитель начальника Института пограничной службы Беларуси:

Ребята говорили, делились мнением, и на границе ситуация, возникали определенные вопросы, что особенно четко и рельефно – слова присяги стали восприниматься совсем по-другому. Не просто слова, которые ты где-то сказал и забыл. Когда ты в строю с товарищами у красно-зеленого флага перед ветеранами, родными, близкими присягаешь и выражаешь готовность, если надо, и жизнь отдать за эту страну, это дорогого стоит. Алена Сырова:

Наверное, только в строю понимаешь цену этим словам, когда находишься на рубеже. К вам сейчас приходят молодые ребята. Они приходят более осознанными, сознательными?