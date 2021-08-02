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Помощник министра обороны: практически все родители хотят, чтобы ребята пришли и отслужили

02 августа 2021 20:06
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Новости Беларуси. 2 августа, в День десантников и сил спецопераций, в ток-шоу «По существу» обсудили престиж службы в Беларуси. В студии собрались люди, представляющие разные блоки системы национальной безопасности. Их всех объединяет одно – верное служение Родине. 

Помощник министра обороны: практически все родители хотят, чтобы ребята пришли и отслужили-1

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ: 
Призыв – это такая штука, которая нам досталась со времен распада Советского Союза, когда призыв – это нехорошо для многих мам, студентов. Сейчас я начал слышать о том, что после августа многие захотели пойти служить.

Леонид Касинский, помощник министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах – начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Беларуси: 
Отношение родителей очень изменилось. Практически все родители, когда встречаешься, изучаешь их мнение, хотят, чтобы ребята пришли и отслужили. Они понимают, что здесь они станут настоящими гражданами своей страны, станут мужчинами.

Помощник министра обороны: практически все родители хотят, чтобы ребята пришли и отслужили-3

Алена Сырова, СТВ: 
Получается, эти августовские события показали наши силовые структуры в деле.

Максим Литвинский, заместитель начальника Института пограничной службы Беларуси: 
Ребята говорили, делились мнением, и на границе ситуация, возникали определенные вопросы, что особенно четко и рельефно – слова присяги стали восприниматься совсем по-другому. Не просто слова, которые ты где-то сказал и забыл. Когда ты в строю с товарищами у красно-зеленого флага перед ветеранами, родными, близкими присягаешь и выражаешь готовность, если надо, и жизнь отдать за эту страну, это дорогого стоит.

Алена Сырова: 
Наверное, только в строю понимаешь цену этим словам, когда находишься на рубеже. К вам сейчас приходят молодые ребята. Они приходят более осознанными, сознательными?

Помощник министра обороны: практически все родители хотят, чтобы ребята пришли и отслужили-5

Андрей Шарупич, военнослужащий сил специальных операций Вооруженных Сил Беларуси: 
Они приходят с блестящими глазами, потому что сегодня они делают очень большую работу. И люди, которые идут, мечтают попасть в спецназ, десантную бригаду. Силы специальных операций для них реально сегодня что-то заоблачное, получается.

Люди, которые уволились (сегодня встречался с военнослужащими), командир говорит: «Если дальше так будет на душе, я назад вернусь. Есть место, чтобы прийти на контракт?» На самом деле этих мест не так много. Сегодня никто не бросается взять, всех забрать на контракт. То есть он знает, что должен освоить эту специальность, и уже если он кого-то устроит, а у нас к ним требования очень серьезные, тогда, возможно, он пойдет. Плюс ко всему в силах специальных операций есть такая вещь, как доблесть и мастерство. Люди, которые приходят, солдаты-срочники, мечтают попасть туда независимо от того, сдаст он или не сдаст. Он проверить себя идет и там получает конкретную оценку по готовности защитить свое государство. В одиночку причем. 

Помощник министра обороны: практически все родители хотят, чтобы ребята пришли и отслужили-7

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# Вооруженные силы Республики Беларусь # Леонид Касинский # Максим Литвинский # Андрей Шарупич # Кирилл Казаков # Алена Сырова

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