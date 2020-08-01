У нас руководитель – огонь. Знает весь процесс от а до я. «Женщиной года» стала глава «Бобруйскагромаша»

Новости Беларуси. Главный производитель прицепной сельхозтехники «Бобруйскагромаш» полтора года назад возглавила женщина. Надежде Лазаревич удалось не только поднять предприятие с колен, но еще и прирасти по производственным показателям на 150 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чем ни повод стать лауреатом всебелорусского конкурса «Женщина года»? Секреты женского успеха на мужском поприще – в материале Ирины Недобоевой.

У этой с виду хрупкой элегантной женщины в подчинении почти 3 000 человек и 7 предприятий. Неподъемный, казалось бы, груз упал на плечи Надежды Лазаревич полтора года назад. Именно тогда ей поручили поднять с колен холдинг «Бобруйскагромаш». И вот, спустя такое короткое время, производственная машина вышла на рельсы передовиков.

Надежда Лазаревич, генеральный директор Управляющей компании холдинга «Бобруйскагромаш»:

Коллектив, люди, которые в меня поверили, помогли мне как руководителю реализоваться. Без участия государства мы бы не получили тех результатов, которые у нас есть сегодня. И я уверена, что это не предел для этого предприятия. Поэтому сейчас мы гордимся нашей продукцией, мы гордимся, что она востребована. И это вопрос продовольственной безопасности не только страны, но и других стран мира, потому что мы реализуем технику в 50 странах.

Уже за первый год работы Надежды Лазаревич показатели выросли на 150 %. Пресс-подборщики, кормораздатчики, оборудование для обработки почв. Больше полусотни наименований полевых агрегатов. Теперь «Бобруйскагромаш» – крупнейший производитель прицепной сельхозтехники в Беларуси и не только. И уже в 2020 году благодаря грамотной работе коллектив ставит новые рекорды.

Павел Драгун, директор по маркетингу Управляющей компании холдинга «Бобруйскагромаш»:

За первое полугодие, если брать отношение к 2019 году, темп роста составил 122 %. Это отражается на росте заработной платы. Чем это не стимул? Также это положительно влияет на наше позиционирование себя как качественного европейского производителя сельхозтехники, который в настоящий момент узнаваем не только в Европе.

В «Бобруйскагромаш» Павел Бобров попал по распределению. Не увидев перспектив да и достойного заработка, в поисках лучшей жизни уехал в Россию. Но услышав, что предприятие переживает второе рождение, вернулся на родину.

Павел Бобров, электросварщик предприятия «Бобруйскагромаш»:

У нас руководитель – огонь, конечно. Знает весь процесс от а до я, от начала и до последнего – отгрузки машины. Намного лучше стало: оборудование поменялось, с обеспечением получше, ну и зарплата, конечно.

Сегодня предприятие производит, пожалуй, самые передовые во всем мире сельскохозяйственные агрегаты, постоянно обновляя линейку и не боясь экспериментов.

Ирина Недобоева, корреспондент:

Такая на первый взгляд незамысловатая, но по-своему уникальная разработка «Бобруйскагромаша». Это бочка для внесения удобрений. Здесь, на предприятии, ее изнутри обрабатывают эпоксидными смолами. Что это дает? Во-первых, это позволяет избежать коррозии металла. Во-вторых, срок службы агрегата увеличивается в разы.

Денис Жвырблевский, заместитель начальника Центра научно-технических разработок Управляющей компании холдинга «Бобруйскагромаш»:

Для производства, создания новой техники в Беларуси есть, в принципе, все. Есть и площади, на которых все это можно испытывать, и грамотные конструкторы, которые стремятся что-то разрабатывать. Они следят за какими-то новыми тенденциями развития сельскохозяйственной техники. Поэтому мы стремимся развивать новые направления, не стоим на месте. С приходом нового руководителя мы получили новый толчок.

Не удивительно, что одной из лауреатов всебелорусской премии «Женщина года» стала и Надежда Лазаревич. Скромничает, мол, еще есть к чему стремиться. А награда – заслуга всего коллектива.

Надежда Лазаревич:

Мне лично очень приятно, приятно моей семье. Я уверена, что приятно моему коллективу, что нас видят, замечают. Но у нас в стране действительно возможно реализоваться любому, неважно, женщина ты или мужчина. Да, я, наверное, первая, пока единственная представительница слабого пола, руководящая сельскохозяйственным холдингом в Республике Беларусь. Но на моем личном примере мы видим, что можно реализоваться. Нет предела совершенству.