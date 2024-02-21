Прямой эфир

У Мінскай вобласці фіксуюць высокую яўку па выніках першага дня датэрміновага галасавання

21 февраля 2024 18:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Дастаткова высокую электаральную актыўнасць фіксуюць у Мінскай вобласці на выбарах дэпутатаў. Па выніках першага дня датэрміновага галасавання яўка ў рэгіёне склала больш за 6 %. Дарэчы, жыхары сельскай мясцовасці, у адрозненні ад гарадскіх, выбіраюць больш дэпутатаў, паведамілі ў праграме «Міншчына» на СТБ.

У Мінскай вобласці фіксуюць высокую яўку па выніках першага дня датэрміновага галасавання-1

Таму выбаршчыкам выдаюць адразу чатыры бюлетэня, каб вызначыцца з народнымі выбраннікамі ўсіх узроўняў: ад Палаты прадстаўнікоў да пасялковых саветаў. Дарэчы, свае галасы ў вёсках і пасёлках нярэдка давяраюць менавіта тым, каго добра ведаюць, ацэньваючы кандыдатаў па рэальных справах. Прыняць удзел у электаральнай кампаніі датэрмінова можна ва ўсіх без выключэння раёнах. Напрыклад, у Cмалявіцкім працуе 31 выбарчы ўчастак.

У Мінскай вобласці фіксуюць высокую яўку па выніках першага дня датэрміновага галасавання-4

Вольга Шабуневіч:
Обязанность каждого гражданина – участие в выборах. На выходные запланировано другое мероприятие, поэтому принято решение прийти досрочно на избирательный участок и проголосовать.

У Мінскай вобласці фіксуюць высокую яўку па выніках першага дня датэрміновага галасавання-7

Наталля Лашук, старшыня участковай выбарчай камісіі Усяжскага участка для галасавання № 30:
Люди идут активно, с хорошим настроением. Все у нас замечательно. На нашем участке всегда была хорошая явка, люди всегда хорошо ходили на выборы, участвовали в выборах.

Усяго на Усяжскім участку для галасавання чакаюць звыш 1 400 выбаршчыкаў. Каля 4 % з іх ужо зрабілі свой выбар датэрмінова.

# Выборы в Беларуси # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Рачиловский: «Когда мы поймём, что мы все защитники Отечества, тогда придём к консолидации»
21 февраля 2024 18:01

Рачиловский: «Когда мы поймём, что мы все защитники Отечества, тогда придём к консолидации»

Азаронак: беларуская, мова нашай душы, і руская, мова нашай перамогі – мы ідэальна вырашылі моўнае пытанне!
21 февраля 2024 17:46

Азаронак: беларуская, мова нашай душы, і руская, мова нашай перамогі – мы ідэальна вырашылі моўнае пытанне!

8 Марта – День женщин, а Дня мужчин нет. Военнослужащая предложила решение проблемы
21 февраля 2024 17:37

8 Марта – День женщин, а Дня мужчин нет. Военнослужащая предложила решение проблемы