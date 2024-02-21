У Мінскай вобласці фіксуюць высокую яўку па выніках першага дня датэрміновага галасавання

Дастаткова высокую электаральную актыўнасць фіксуюць у Мінскай вобласці на выбарах дэпутатаў. Па выніках першага дня датэрміновага галасавання яўка ў рэгіёне склала больш за 6 %. Дарэчы, жыхары сельскай мясцовасці, у адрозненні ад гарадскіх, выбіраюць больш дэпутатаў, паведамілі ў праграме «Міншчына» на СТБ.

Таму выбаршчыкам выдаюць адразу чатыры бюлетэня, каб вызначыцца з народнымі выбраннікамі ўсіх узроўняў: ад Палаты прадстаўнікоў да пасялковых саветаў. Дарэчы, свае галасы ў вёсках і пасёлках нярэдка давяраюць менавіта тым, каго добра ведаюць, ацэньваючы кандыдатаў па рэальных справах. Прыняць удзел у электаральнай кампаніі датэрмінова можна ва ўсіх без выключэння раёнах. Напрыклад, у Cмалявіцкім працуе 31 выбарчы ўчастак.