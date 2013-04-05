Новости Беларуси. У белорусских абитуриентов 5 апреля начинается профессиональное собеседование. Это испытание пройдут более девяти тысяч человек. Оно необходимо поступающим в вузы для выбора будущей профессии.

Его традиционно проходят будущие управленцы, дипломаты, юристы, таможенники и журналисты. Абитуриентам предстоит не экзамен, а беседа на эрудицию, проверка общих знаний о предмете будущего изучения. В составе комиссий будут работать преподаватели кафедр, профессиональные психологи и специалисты по работе с молодежью, представители различных министерств и ведомств, в том числе иностранных дел, информации, юстиции, образования и другие.

Собеседование продлится до 30 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.