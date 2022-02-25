«Ты – мой космос». Романтическая выставка проходит в минском планетарии

Новости Беларуси. Все о любви. «Ты – мой космос» – выставка с таким названием открылась в минском планетарии. Судя по всему, автору – столичной художнице Светлане Воробей – идею нашептали созвездия. А не сбиться с Млечного пути помогли сильные чувства и, конечно же, Полярная звезда, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Светлана Воробей, художница, дизайнер, мастер по боди-арту:

Эта идея мне пришла и все: я больше ни о чем другом не могла думать, пока мы не договорились с планетарием. Я работаю в стиле абстракции, но так как я люблю боди-арт, я перенесла эту линейность на полотна – родилась такая авторская техника. Когда мы с планетарием договаривались, были сомнения. Но когда я привезла работы, то все немножко удивились: то есть у них были фотографии космические, звезды были. Поставили мои работы – как это все на одной волне, были похожи. Концепция такая, что ты можешь привезти своего любимого человека, дорогого, и признаться: ты – мой космос. То есть в этом пространстве необычном, потому что как часто бываем в планетарии мы, взрослые? А здесь такой повод. А началось все с боди-арта. Еще в 2007 году нашу героиню так увлекло это направление, что она добилась в нем серьезных успехов и даже стала двукратным международным призером.

Светлана Воробей:

В своем творчестве я стремлюсь к оригинальности и гармоничному симбиозу разных художественных возможностей. Я обратила внимание на картины моего знакомого художника Василия Зенько. У него был новый проект: на полотнах женские тела переплетаются с образами из флоры и фауны. Я предложила такую идею с боди-артом: к каждому моему полотну я подбирала модель, которая подходила по образу к девушке изображенной. Ну, допустим, девушка в образе птицы была, девушка в образе рыбы. Пока я создавала этот проект, мне, как я уже сказала, очень нравится боди-арт – это линейность по телу, и пришла идея перенести эту линейность на холст. Необычным опытом стал совместный проект с парфюмером и ароматерапевтом Ксенией Филипповой «Цвет запаха». И что вы думаете – прочувствовать ароматы кистью и палитрой оказалось возможно.

Светлана Воробей:

Это очень интересный проект, уникальный. Насколько нам известно, такого в мире нет. Суть в том, что в этом проекте я изображала запах. Здесь уже работа с энергиями. Ксения обратилась ко мне с таким предложением: поэкспериментировать, сделать аромакарты. То есть энергетические аромакарты. Мне нужно было изучить запах, аромат. Мы использовали натуральные масла и абсолюты. Мне нужно было передать свой лаконичный образ с помощью цвета и формы. И возникла идея: почему бы это не выставить? В итоге все сложилось так, что идею с запахами оставили. Мы отобрали всего пять работ, презентовали проект «Запах цвета». Я придумала синий цвет. Квадрат позаимствовала у Малевича. Потому что Малевич, он таким синестетом считается, что-то неизведанное. Мы взяли синий, придумали тизер, как пахнет синий. Такой разместили. Фотографий работ не было. Никто не знал, что мы будем на этой выставке показывать. Но в итоге мы стали хэдлайнерами «Ночи музеев». От педагога до арт-директора крупной компании. Светлана Воробей прошла длинный путь к высокому творчеству. Но понять свое истинное предназначение помогло материнство.

Светлана Воробей:

Недавно сбылась моя мечта, но я это осознала не сразу. И я даже как бы не помнила, что это моя мечта. У меня была выставка в одном из самых главных музеев Беларуси – это галерея Михаила Савицкого, музей города. И я осознала, что это именно то, ради чего я вообще когда-то приехала в Минск поступать на художника. Я закончила педагогический университет по специальности изобразительное искусство. И ушла в графический дизайн. Я работала графическим дизайнером. Одновременно я училась в модельном агентстве и продолжала свою деятельность в центре творчества после педагогического университета.

Нина Вольф, руководитель салона красоты:

Я Светлану знаю очень давно, потому что я сама стилист по прическам. Она была моей моделью. Мы с ней побеждали на разных чемпионатах по парикмахерскому искусству. И когда она выбрала путь развития себя как художника, я ее, безусловно, поддержала. И ее картины как раз таки покорили меня и моих клиентов своей энергией. Мы выставили несколько в моем салоне. Это больше чем рисунок, больше чем композиция. На них смотришь, и каждый видит что-то свое. Зависит даже от настроения. Один день – это бабочка. Второй день – это крылья. Художница признается: ее картины пропитаны магией, а жизнь полна волшебства и необычных поворотов. Для этого достаточно послушать истории отдельных картин. Светлана Воробей:

Это очень необычная работа. Есть такие картины, пишутся на одном дыхании, есть которые несколько недель, месяцев. Эта несколько лет. Мы начинали ее писать на мой день рождения вместе с моими гостями. Ко мне зашли поздравить мои друзья. Мы хотели пойти в город, отпраздновать. Нарядились, но как-то вдруг, я не знаю, образовалось такое поле волшебное. Мы просто как на одном дыхании стали писать. Тут такая душевность была. Достали краски, начали писать. И никто не владел художественными навыками. Это было так искренне и так необычно. Еще потом подружки рассказывали, когда они возвращались домой, очень теплые были ощущения. Она долго стояла, и я боялась к ней притронуться. Они говорят: «Ты потом закончишь». Потому что белый холст просвечивался, и, когда я периодически ее доставала, ребенок говорил: «Ой, какая красивая картина». Я говорю: «Здесь же голый холст». Я не могу, у меня как бы многослойность, глубина. В итоге я ее дописала. Какой-то космос, счастье. Даже названия нет, потому что столько эмоций.

Диптих «Родная душа» рассказывает о глубинных связях людей и о радости встречи после долгой разлуки. Светлана Воробей:

Родные люди, когда именно такая духовная близость, соединены, будто в нашей жизни встречаются такие люди, невидимыми нитями, здесь эти нити прослеживаются золотым цветом. И, допустим, как подарок себе кто-то может приобрести. Можно поделить этот диптих: часть себе оставить, часть родному человеку, будь то мама, бабушка, подруга, любимый человек. Знаете, когда потом они соединились, и картины вместе тоже встретились. На ее полотнах расцветают ирисы и целуются бабочки. Но внимание зрителей неизменно приковывает центральное полотно – «Не отпускай». Светлана Воробей:

Здесь очень много эмоций. Эта картина во время экспозиции в музее собрала очень много отзывов. Мне даже писали, подбирали музыку под нее, делились своими ощущениями. И даже когда несколько раз я была на выставке, я замечала: вот такая реакция была у людей. Любуются, обсуждают, а когда подходят к этой картине – замирают.

Нина Вольф:

Именно эта картина покорила меня на выставке. Было открытие в музее у Светланы, «Запах цвета», выставка. И не потому что она была самая большая, самая центральная, а в ней можно увидеть каждому зрителю себя. Это наше взаимодействие, отношение, разноплановость нашей жизни. Я была с мужем. Именно он стоял и не мог от нее отойти. «Одно сердце на двоих» – одна из знаковых работ автора, которая впервые экспонировалась в Доме Москвы в необычный праздник – Всемирный день сердца. В следующий раз эта картина появилась в самом центре столицы. Светлана Воробей:

Верхний город – это вообще мое любимое место в Минске. И когда была экспозиция в галерее Михаила Савицкого, сделали такой большой баннер – на весь Минск, на весь город. Это сердце освещало, светило. Очень много было отзывов. Писали, фотографировали, что чувствуется вот эта энергетика, прямо вот такая сердечная.

Виктория Бельская, искусствовед:

Сама выставка рождает такую ассоциацию о красоте чувственного мира человека. Таком же большом, как наша вселенная. Как много звезд во вселенной, так много чувств рождается между мужчиной и женщиной. И художница посвятила этому свои работы. Они у нее такие же яркие и передают все эмоции. Например, красное – это эмоция страсти, желтый – тревога, розовый – любовь, фиолетовый – задумчивость, грусть, размышление. Все эти краски сочетаются в одном холсте и передают все это богатство внутреннего мира человека. А еще искусство – отличная арт-терапия. И вовсе не обязательно обладать мастерством, чтобы взять в руки кисть и очень точно выразить свои мысли.

Светлана Воробей:

Я однажды решила написать картину – море. Я люблю синие цвета, эти морские оттенки. Я взяла синюю краску. Как там говорят художники? Ты отдаешься этому впечатлению, какому-то вдохновению. Весь входишь в процесс. Когда я опомнилась, я увидела, что там девушка в шляпе с красными цветами, а я писала море. И часто у художников такое происходит, особенно абстракция, когда какое-то подсознательное появляется на холсте. Я же спрашиваю мнение у своих друзей, которые ко мне приходят. Какие-то новые работы мы обсуждаем. И каждый видит что-то свое. Бабочку, какого-то человека, какую-то историю. Я даже говорю, какая-то у вас будет ситуация, какой-то вопрос, который вас будет беспокоить, вы можете обратиться к картине с вопросом и увидите ответ.

Светлана Воробей, несомненно, неземная современная художница, которой дано разглядеть нечто большее. Что и говорить – даже фотография для афиши сделана со смыслом и являет собой настоящий космос. Светлана Воробей:

Я желаю всем идти по зову своего сердца. Следовать ему. Всегда слушать. Прислушиваться. Не обращать внимание на мнение, навязанное социумом. Мечта – это самый настоящий смысл. Когда у тебя есть мечта, то все сбудется. Эта выставка очень быстро организовалась, на самом деле, потому что у меня есть такая мечта про космос. Все мои знакомые об этом знают. И вот здесь есть фотография, на самом деле она не фотошоп. Это я в космосе, я пишу. Она была сделана в период пандемии, когда очень актуально было где-то спрятаться, уединиться. И мне однажды подружка присылает фотографию: «Света, это твоя тема». Там лежит бутафория: астероиды, планета, луна, кольцо. Говорит, вот декор соседки, у соседки есть такой декор, она, наверное, хочет его выбросить. Я говорю: «Давай срочно мне телефон». Мы договорились, это была декоратор, она готовила декор для фотозоны для одного мероприятия. Она мне одолжила на фотосъемку. То есть, я создала такую бутафорию и выполняла свой боди-арт. Ну а теперь, когда все сложилось, я все это применила, как говорится. Загадать сокровенное желание и признаться в чувствах самому дорогому человеку можно в столичном планетарии до 22 февраля.